ЕР нейтрализует строительный клан иркутского депутата перед выборами

В Иркутске начали снимать с выборов кандидатов в городскую думу от влиятельного клана Красноштановых накануне дня голосования (8 сентября). Из гонки по жалобе единоросса Павла Кудеева выбыла самовыдвиженка Татьяна Красноштанова (округ №9). Об этом она сегодня сообщила в своем telegram-канале. О давлении сообщают и другие представители семьи.
«Мне жаль, что вместо того, чтобы сделать что-то полезное для территории и жителей, мои конкуренты выбрали другую стратегию: меня и мою команду поливали грязью, запугивали, угрожали. А когда поняли, что мы не боимся и продолжаем работать, не нашли ничего лучше, как используя административный ресурс, снять меня с выборов», — заявила Красноштанова в своем канале.
Другой кандидат и действующий представитель семьи в гордуме Леонид Усов за день до выборов заявил о том, что на него оказывается беспрецедентное давление. Он также предупредил, что в его округе избирается еще один кандидат с фамилией Усов. Заявление он записал на видео и опубликовал в своем telegram-канале.
«Во время регистрации кандидатом в депутаты на меня было оказано большое давление со стороны заинтересованных лиц, но я смог преодолеть трудности, и борьба продолжается. В качестве моего оппонента зарегистрирован мой однофамилец — Усов Александр Игоревич. Будьте внимательны. Он не проживает в городе Иркутске и никакого отношения к данной территории не имеет. Подписи за него собирались мошенническим путем», — объявил кандидат.
Несколькими днями ранее, 2 сентября, иркутский суд не удовлетворил требование еще одного кандидата от клана и действующего депутата Дмитрия Ващука признать незаконным решение избиркома, который отказал ему в регистрации. Ващук сначала пытался пойти от «Единой России», но проиграл праймериз и баллотировался как самовыдвиженец.
Ранее, 3 сентября, снять с выборов попытались и помощницу депутата заксобрания Алексея Красноштанова Наталью Цибанову. На нее подали в суд, пытаясь обвинить в подкупе избирателей, однако жалобу оставили без удовлетворения. Кандидат избирается во втором округе.
В нынешнем созыве городской думы Иркутска клан Красноштановых представлен пятью депутатами. Глава семьи Алексей Красноштанов работает в заксобрании Иркутской области, один из сыновей Антон — в Государственной думе. На сегодня представители клана ведут кампании по меньшей мере в 9 округах, но не от «Единой России», а как самовыдвиженцы. Доступ к партии власти оказался закрыт после конфликта с губернатором Игорем Кобзевым, который начался, вероятнее всего, после срыва фирмой Красноштановых СПМК-7 сроков ввода в эксплуатацию нескольких социальных объектов. В частности — школы на полторы тысячи мест на улице Багратиона в Иркутске.
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