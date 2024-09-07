WP: Зеленскому не удалось склонить Запад к разрешению на удары вглубь РФ

07 сентября 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Зеленскому не дали разрешения бить дальнобойным оружием по российским территориям Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить своих союзников на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы те разрешили ему наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. Об этом сообщает The Washington Post. «Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса», — говорится в материале . Авторы связывают такое решение с тем фактом, что США не сообщили об изменении своих ограничений на использование дальнобойного оружия. На заседании на базе «Рамштайн» украинский лидер призвал своих союзников игнорировать красные линии РФ (в политике обозначение предела терпения одной из сторон — позиции, при нарушении которой «безопасность более не гарантирована» — прим. ред.) и снять ограничения на удары вглубь страны оружием большой дальности. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что использование Киевом дальнобойного оружия не позволит затронуть аэродромы в России, а значит, не имеет большой стратегической ценности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить своих союзников на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы те разрешили ему наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием. Об этом сообщает The Washington Post. «Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса», — говорится в материале. Авторы связывают такое решение с тем фактом, что США не сообщили об изменении своих ограничений на использование дальнобойного оружия. На заседании на базе «Рамштайн» украинский лидер призвал своих союзников игнорировать красные линии РФ (в политике обозначение предела терпения одной из сторон — позиции, при нарушении которой «безопасность более не гарантирована» — прим. ред.) и снять ограничения на удары вглубь страны оружием большой дальности. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что использование Киевом дальнобойного оружия не позволит затронуть аэродромы в России, а значит, не имеет большой стратегической ценности.