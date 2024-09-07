Самые красивые стюардессы России: кто прошел в полуфинал конкурса. Фото

Опубликован список полуфиналисток конкурса «Топ стюардесс-2024»

07 сентября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

В этом году в полуфинал конкурса «Топ стюардесс-2024» прошли 74 представительницы российской авиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из самых значимых и популярных конкурсом красоты в России среди стюардесс подходит к концу. Всего было подано 2538 заявок в четырех направлениях. Интернет-отбор прошла только 291 девушка, 75 вышли в полуфинал. Что известно об участницах, которые прошли в полуфинал, — в материале URA.RU. Королевы неба Елена Добрынина: променяла адвокатуру на авиацию Стюардесса Елена Добрынина рассказала, кем хотела быть до карьеры в авиации Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / eafonchikova Стюардесса Елена Добрынина поделилась, что изначально планировала поступать на юридический факультет на адвоката. Однако судьба ее связала с авиацией, и она ничуть не жалеет. Помимо работы, у Елены есть любящая семья и двое маленьких деток. Анастасия Ботова: стюардесса-геодезист Бортпроводница Анастасия Ботова призналась, что хотела всегда работать в форме Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / w.capricorn Стюардесса Анастасия Ботова рассказала, что мечтала стать стюардессой с 10-го класса. Однако после школы девушка поступила на юриспруденцию и поняла, что это не та сфера, в которой ей бы хотелось работать. За короткие сроки она сменила профессию и ушла в авиацию. Сейчас она параллельно учится на геодезиста. Дарья Алиадзе: метеоролог из маленького поселка Дарья Ализаде заявила, что пойти учиться на стюардессу ее подтолкнул коллега Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / dorrriii__m Дарья Алиадзе рассказала, что ее коллега посоветовал ей попробовать себя в качестве бортпроводника. Она согласилась и ничуть не пожалела. Сейчас она работает в авиакомпании IFLY. Ирина Маликова: волнуется за победу Ирина Маликова попросила поддержки у своих читателях в соцсетях Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / irina_malikova Участница конкурса «Топ стюардесс 10-2024» Ирина Маликова поделилась, что работает старшим бортпроводником в авиакомпании «ИКАР». Девушка также рассказала в своих соцсетях, что очень волнуется и рассчитывает на поддержку. Ангелина Гановская: научилась профессионально улыбаться Ангелина Гановская влюбилась в авиацию еще будучи студенткой Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / angelina_ganovskaya Жительница Тюмени Ангелина Гановская мечтала стать стюардессой еще будучи студенткой, тогда она жила возле аэропорта и постоянно наблюдала за движением самолетов. Теперь, работая бортпроводником, она знает не только как оказывать первую медицинскую помощь и находить общий язык с пассажирами, но и умеет профессионально улыбаться даже в самых трудных ситуациях. Алина Толмачева: менеджер, посвятивший жизнь авиации Алина Толмачева заявила, что за 10 лет работы бортпроводницей, она не жалеет о выборе профессии Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / miss_alinatm Алина Толмачева является действующим бортпроводником авиакомпании «Ираэро». Получив высшее образование в сфере менеджмента, девушка сразу ушла в авиацию. По ее словам, с 18 лет она начала работать в авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сейчас ей 28, и она отмечает свой юбилей в профессии. Валерия Беляцкая: сложный выбор профессионального пути Валерия Беляцкая до работы стюардессой хотела связать жизнь с криминалистикой Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / vvaleria.bel Бортпроводница авиакомпании АZUR Air Валерия Беляцкая рассказала, что пять лет назад стояла перед сложным решением в выборе профессионального пути между криминалистикой и авиацией. Выбрав второй вариант, девушка не ошиблась. Помимо работы, Валерия осваивает профессию логиста, посещает музыкальную школу и спортзал. Ольга Енина: медаль за решительность Ольга Енина была награждена медалью за заслуги в авиации Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / olya_en Участница конкурса Ольга Енина поделилась, что никогда не летала ранее на самолетах, поэтому не планировала связывать жизнь с авиацией. Ее жизни изменилась после того, как девушка заполнила анкету в авиакомпании Orenair. В 2016 году указом президента РФ Ольга была награждена медалью Нестерова за грамотные и решительные действия, проявленные в аварийной ситуации и эвакуации пассажиров с борта воздушного судна в Доминиканской Республике. Мария Благодатова: влюбилась в небо после первого полета Мария Благодатова совершила свой первый полет 13 лет назад Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / blagodatova.m Жительница Тюмени Мария Благодатова поделилась, что 13 лет назад состоялся ее первый в жизни полет на Ту-154. После этого девушка влюбилась в небо и мир авиации. В настоящее время Мария работает старшим бортпроводником и каждый день на высоте чувствует себя как дома. Звезда авиации Татьяна Мошкова: мечтает вернуться в небо Стюардесса Татьяна Мошкова заявила, что бывших бортпроводников не бывает Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / homyasyslya Жительница Южно-Сахалинска Татьяна Мошкова поделилась, что начала свой путь в профессии в 21 год. Спустя 10 лет работы ей пришлось уйти из авиации в силу сложившихся обстоятельств. Сейчас девушка проходит профессиональное обучение и надеется на скорое возвращение в небо. Будущее авиации Алина Гришина: как танцовщица стала бортпроводницей Любовь к языкам подтолкнула Алину Гришину пойти в авиацию Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / your7un Жительница Санкт-Петербурга Алина Гришина занимается танцами с раннего детства и не может жить без музыки и английского. Интерес к языкам подтолкнул ее к выбору профессии бортпроводника. Девушка давно мечтала о работе в небе, так как хочет помогать окружающим, обеспечивать их безопасность на борту и прививать любовь к самолетам. Владлена Быкова: мечтала стать стюардессой с 14 лет Владлена Быкова рассказала, что помимо мастера-бровиста работает администратором в автосалоне Lada Фото: Vladlena Bykova/VK/https://vk.com/vladlena__27 Самая юная участница конкурса Владлена Быкова из Удмуртской Республики работает мастером-бровистом и моделью для маркетплейсов. Однако с 14 лет мечтает стать бортпроводницей. Ради своей мечты девушка готова работать не покладая рук. Королевы деловой авиации Юлия Ульянова: 10 лет карьеры и 41 страна Юлия Ульянова отмечает юбилей в профессии Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / _yu_g Стюардесса Юлия Ульянова празднует юбилей в карьере — 10 лет. За это время девушка успела побывать в 41 стране. Среди них есть далеко не типичные — Мьянма, Алжир, Чад. Марина Гулевич: бизнес-авиация и безграничная свобода творчества Марина Гулевич призналась, что обожает бизнес-авиацию из-за безграничной свободе творчества Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / lagno_marina Марина Гулевич работает в авиакомпании бизнес-авиации «Тулпар Эйр». За 10 лет работы девушка успела полетать на таких гигантах, как Boeing 777, Airbus A-330, и на советском Як-42. Она отметила, что больше всего в работе ей нравится безграничная свобода творчества. Анастасия Насонкина: бизнес-джет как ресторан Анастасия Насонкина рассказала, что до полетов на бизнес-джетах 2,5 года работала в линейной авиации Фото: instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) / nas.stasi В настоящее время Анастасия Насонкина является старшим бортпроводником бизнес-джета Embraer Legacy 600. До этого девушка 2,5 года проработала в линейной авиации. В деловой авиации Анастасия ценит больше всего искусство сервиса. Она отметила, что ее творческий подход к подаче и сервировке блюд сопоставим с ресторанной сервировкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из самых значимых и популярных конкурсом красоты в России среди стюардесс подходит к концу. Всего было подано 2538 заявок в четырех направлениях. Интернет-отбор прошла только 291 девушка, 75 вышли в полуфинал. Что известно об участницах, которые прошли в полуфинал, — в материале URA.RU. Стюардесса Елена Добрынина поделилась, что изначально планировала поступать на юридический факультет на адвоката. Однако судьба ее связала с авиацией, и она ничуть не жалеет. Помимо работы, у Елены есть любящая семья и двое маленьких деток. Стюардесса Анастасия Ботова рассказала, что мечтала стать стюардессой с 10-го класса. Однако после школы девушка поступила на юриспруденцию и поняла, что это не та сфера, в которой ей бы хотелось работать. За короткие сроки она сменила профессию и ушла в авиацию. Сейчас она параллельно учится на геодезиста. Дарья Алиадзе рассказала, что ее коллега посоветовал ей попробовать себя в качестве бортпроводника. Она согласилась и ничуть не пожалела. Сейчас она работает в авиакомпании IFLY. Участница конкурса «Топ стюардесс 10-2024» Ирина Маликова поделилась, что работает старшим бортпроводником в авиакомпании «ИКАР». Девушка также рассказала в своих соцсетях, что очень волнуется и рассчитывает на поддержку. Жительница Тюмени Ангелина Гановская мечтала стать стюардессой еще будучи студенткой, тогда она жила возле аэропорта и постоянно наблюдала за движением самолетов. Теперь, работая бортпроводником, она знает не только как оказывать первую медицинскую помощь и находить общий язык с пассажирами, но и умеет профессионально улыбаться даже в самых трудных ситуациях. Алина Толмачева является действующим бортпроводником авиакомпании «Ираэро». Получив высшее образование в сфере менеджмента, девушка сразу ушла в авиацию. По ее словам, с 18 лет она начала работать в авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сейчас ей 28, и она отмечает свой юбилей в профессии. Бортпроводница авиакомпании АZUR Air Валерия Беляцкая рассказала, что пять лет назад стояла перед сложным решением в выборе профессионального пути между криминалистикой и авиацией. Выбрав второй вариант, девушка не ошиблась. Помимо работы, Валерия осваивает профессию логиста, посещает музыкальную школу и спортзал. Участница конкурса Ольга Енина поделилась, что никогда не летала ранее на самолетах, поэтому не планировала связывать жизнь с авиацией. Ее жизни изменилась после того, как девушка заполнила анкету в авиакомпании Orenair. В 2016 году указом президента РФ Ольга была награждена медалью Нестерова за грамотные и решительные действия, проявленные в аварийной ситуации и эвакуации пассажиров с борта воздушного судна в Доминиканской Республике. Жительница Тюмени Мария Благодатова поделилась, что 13 лет назад состоялся ее первый в жизни полет на Ту-154. После этого девушка влюбилась в небо и мир авиации. В настоящее время Мария работает старшим бортпроводником и каждый день на высоте чувствует себя как дома. Жительница Южно-Сахалинска Татьяна Мошкова поделилась, что начала свой путь в профессии в 21 год. Спустя 10 лет работы ей пришлось уйти из авиации в силу сложившихся обстоятельств. Сейчас девушка проходит профессиональное обучение и надеется на скорое возвращение в небо. Жительница Санкт-Петербурга Алина Гришина занимается танцами с раннего детства и не может жить без музыки и английского. Интерес к языкам подтолкнул ее к выбору профессии бортпроводника. Девушка давно мечтала о работе в небе, так как хочет помогать окружающим, обеспечивать их безопасность на борту и прививать любовь к самолетам. Самая юная участница конкурса Владлена Быкова из Удмуртской Республики работает мастером-бровистом и моделью для маркетплейсов. Однако с 14 лет мечтает стать бортпроводницей. Ради своей мечты девушка готова работать не покладая рук. Стюардесса Юлия Ульянова празднует юбилей в карьере — 10 лет. За это время девушка успела побывать в 41 стране. Среди них есть далеко не типичные — Мьянма, Алжир, Чад. Марина Гулевич работает в авиакомпании бизнес-авиации «Тулпар Эйр». За 10 лет работы девушка успела полетать на таких гигантах, как Boeing 777, Airbus A-330, и на советском Як-42. Она отметила, что больше всего в работе ей нравится безграничная свобода творчества. В настоящее время Анастасия Насонкина является старшим бортпроводником бизнес-джета Embraer Legacy 600. До этого девушка 2,5 года проработала в линейной авиации. В деловой авиации Анастасия ценит больше всего искусство сервиса. Она отметила, что ее творческий подход к подаче и сервировке блюд сопоставим с ресторанной сервировкой.