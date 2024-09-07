В Госдуме предложили устанавливать Wi-Fi со встроенным VPN в кафе и ресторанах

В кафе и ресторанах могут появиться Wi-Fi-роутеры со встроенным VPN. Соответствующее предложение поступило в Минэкономразвития.
«По данным социологических опросов, более 30% граждан России пользуются VPN-сервисами, а за последние годы количество скачиваний VPN-сервисов превысило 30 млн», — говорится в обращении депутат Госдумы Сарданы Авксентьевой, которое имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что данное решение позволит поддержать отрасль общественного питания и увеличить посещаемость кафе и ресторанов.
По данным RT, в первой половине августа продажи Wi-Fi с предустановленным VPN увеличились как минимум на 40% по сравнению с концом июля. Средняя цена такого роутера составляет около 6 тысяч рублей.
Ранее россияне столкнулись с трудностями при использовании VPN-сервисов для просмотра видео на YouTube. Проблемы с доступностью платформы на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Однако почти половина российских граждан продолжает пользоваться видеохостингом, несмотря на замедление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.