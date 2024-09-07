В Госдуме предложили устанавливать Wi-Fi со встроенным VPN в кафе и ресторанах

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В местах общественного питания могут начать устанавливать Wi-Fi со встроенным VPN Фото:

В кафе и ресторанах могут появиться Wi-Fi-роутеры со встроенным VPN. Соответствующее предложение поступило в Минэкономразвития.

«По данным социологических опросов, более 30% граждан России пользуются VPN-сервисами, а за последние годы количество скачиваний VPN-сервисов превысило 30 млн», — говорится в обращении депутат Госдумы Сарданы Авксентьевой, которое имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что данное решение позволит поддержать отрасль общественного питания и увеличить посещаемость кафе и ресторанов.

По данным RT, в первой половине августа продажи Wi-Fi с предустановленным VPN увеличились как минимум на 40% по сравнению с концом июля. Средняя цена такого роутера составляет около 6 тысяч рублей.

Ранее россияне столкнулись с трудностями при использовании VPN-сервисов для просмотра видео на YouTube. Проблемы с доступностью платформы на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Однако почти половина российских граждан продолжает пользоваться видеохостингом, несмотря на замедление.

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В кафе и ресторанах могут появиться Wi-Fi-роутеры со встроенным VPN. Соответствующее предложение поступило в Минэкономразвития. «По данным социологических опросов, более 30% граждан России пользуются VPN-сервисами, а за последние годы количество скачиваний VPN-сервисов превысило 30 млн», — говорится в обращении депутат Госдумы Сарданы Авксентьевой, которое имеется в распоряжении URA.RU. Отмечается, что данное решение позволит поддержать отрасль общественного питания и увеличить посещаемость кафе и ресторанов. По данным RT, в первой половине августа продажи Wi-Fi с предустановленным VPN увеличились как минимум на 40% по сравнению с концом июля. Средняя цена такого роутера составляет около 6 тысяч рублей. Ранее россияне столкнулись с трудностями при использовании VPN-сервисов для просмотра видео на YouTube. Проблемы с доступностью платформы на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Однако почти половина российских граждан продолжает пользоваться видеохостингом, несмотря на замедление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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