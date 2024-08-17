РБК: у россиян перестали работать VPN-сервисы из-за замедления YouTube

Россияне столкнулись с трудностями при использовании VPN-сервисов для просмотра видео на YouTube. Об этом сообщило РБК. Пользователи жалуются на снижение качества и скорости работы бесплатных версий VPN-программ.
Разработчики связывают неполадки с повышенной нагрузкой на сервисы и рекомендуют переходить на платные версии. «Мы уверены, что с премиум-подпиской вы сможете наслаждаться безупречным доступом к YouTube и другим ресурсам без ограничений», — отметил один из создателей VPN-программ агентству. Сбои в работе таких сервисов, как VPN Proxy Master Unlimited Inc, VPN Free Unlimited и PureVPN, некоторые разработчики объясняют «действующими ограничениями в России».
В середине июля «Ростелеком» объявил о замедлении работы Youtube в России. Проблемы коснулись как мобильной, так и десктопной версии.
Проблемы с доступностью платформы на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, отметив, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора.
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