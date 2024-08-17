РБК: у россиян перестали работать VPN-сервисы из-за замедления YouTube

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В России произошел массовый сбой работы ряда VPN-сервисов
В России произошел массовый сбой работы ряда VPN-сервисов Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Россияне столкнулись с трудностями при использовании VPN-сервисов для просмотра видео на YouTube. Об этом сообщило РБК. Пользователи жалуются на снижение качества и скорости работы бесплатных версий VPN-программ.

Разработчики связывают неполадки с повышенной нагрузкой на сервисы и рекомендуют переходить на платные версии. «Мы уверены, что с премиум-подпиской вы сможете наслаждаться безупречным доступом к YouTube и другим ресурсам без ограничений», — отметил один из создателей VPN-программ агентству. Сбои в работе таких сервисов, как VPN Proxy Master Unlimited Inc, VPN Free Unlimited и PureVPN, некоторые разработчики объясняют «действующими ограничениями в России».

В середине июля «Ростелеком» объявил о замедлении работы Youtube в России. Проблемы коснулись как мобильной, так и десктопной версии.

Проблемы с доступностью платформы на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, отметив, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора.

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Россияне столкнулись с трудностями при использовании VPN-сервисов для просмотра видео на YouTube. Об этом сообщило РБК. Пользователи жалуются на снижение качества и скорости работы бесплатных версий VPN-программ. Разработчики связывают неполадки с повышенной нагрузкой на сервисы и рекомендуют переходить на платные версии. «Мы уверены, что с премиум-подпиской вы сможете наслаждаться безупречным доступом к YouTube и другим ресурсам без ограничений», — отметил один из создателей VPN-программ агентству. Сбои в работе таких сервисов, как VPN Proxy Master Unlimited Inc, VPN Free Unlimited и PureVPN, некоторые разработчики объясняют «действующими ограничениями в России». В середине июля «Ростелеком» объявил о замедлении работы Youtube в России. Проблемы коснулись как мобильной, так и десктопной версии. Проблемы с доступностью платформы на территории России усугубились после того, как Google перестала использовать серверы в стране, что привело к замедлению скорости доступа к сервису. Об этом ранее заявлял замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, отметив, что замедление происходит по естественным причинам, а не из-за действий регулятора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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