Свердловчанка, грозившая взорвать больницу, попала под уголовное дело

В отношении задержанной женщины, угрожавшей взорвать больницу в Верхотурье, следственным подразделением ОВД «Новолялинский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«Из-за противоправного поступка подозреваемой в срочном порядке пришлось эвакуировать из здания центральной районной больницы не только медперсонал и посетителей, но и госпитализированных больных. Работа учреждения хоть и ненадолго, но все же была прервана. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование будет вести опытный следователь, капитан юстиции Шурухнова», — отметил полковник Горелых.
URA.RU сообщало, что в Верхотурье женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!