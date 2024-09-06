Свердловчанка, грозившая взорвать больницу, попала под уголовное дело

07 сентября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Женщине грозит до пяти лет тюрьмы (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В отношении задержанной женщины, угрожавшей взорвать больницу в Верхотурье, следственным подразделением ОВД «Новолялинский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Из-за противоправного поступка подозреваемой в срочном порядке пришлось эвакуировать из здания центральной районной больницы не только медперсонал и посетителей, но и госпитализированных больных. Работа учреждения хоть и ненадолго, но все же была прервана. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование будет вести опытный следователь, капитан юстиции Шурухнова», — отметил полковник Горелых. URA.RU сообщало, что в Верхотурье женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении задержанной женщины, угрожавшей взорвать больницу в Верхотурье, следственным подразделением ОВД «Новолялинский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Из-за противоправного поступка подозреваемой в срочном порядке пришлось эвакуировать из здания центральной районной больницы не только медперсонал и посетителей, но и госпитализированных больных. Работа учреждения хоть и ненадолго, но все же была прервана. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование будет вести опытный следователь, капитан юстиции Шурухнова», — отметил полковник Горелых. URA.RU сообщало, что в Верхотурье женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию нет.