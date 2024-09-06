06 сентября 2024

Свердловчанка, грозившая взорвать больницу, попала под уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине грозит до пяти лет тюрьмы (фото из архива) Фото:

В отношении задержанной женщины, угрожавшей взорвать больницу в Верхотурье, следственным подразделением ОВД «Новолялинский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Из-за противоправного поступка подозреваемой в срочном порядке пришлось эвакуировать из здания центральной районной больницы не только медперсонал и посетителей, но и госпитализированных больных. Работа учреждения хоть и ненадолго, но все же была прервана. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование будет вести опытный следователь, капитан юстиции Шурухнова», — отметил полковник Горелых.

URA.RU сообщало, что в Верхотурье женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию нет.

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В отношении задержанной женщины, угрожавшей взорвать больницу в Верхотурье, следственным подразделением ОВД «Новолялинский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь ей грозит пять лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. «Из-за противоправного поступка подозреваемой в срочном порядке пришлось эвакуировать из здания центральной районной больницы не только медперсонал и посетителей, но и госпитализированных больных. Работа учреждения хоть и ненадолго, но все же была прервана. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Расследование будет вести опытный следователь, капитан юстиции Шурухнова», — отметил полковник Горелых. URA.RU сообщало, что в Верхотурье женщина, обмотанная взрывчаткой, угрожала взорвать районную больницу. Позже Горелых рассказал, что эта информация не соответствует действительности и реальной угрозы людям и зданию нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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