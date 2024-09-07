В США заявили о побеге Зеленского во Флориду

Шаффер: Зеленский, вероятно, сбежит во Флориду после поражения ВСУ на фронте

07 сентября 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский, вероятно, может эмигрировать в США после окончания конфликта с РФ, заявил Тони Шаффер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новость по теме Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт с РФ осенью: что известно о предложении украинского лидера Американский разведчик Тони Шаффер предположил, что после окончания боевых действий на Украине лидер страны Владимир Зеленский может попытаться сбежать в Штаты, а именно — во Флориду. Об этом он заявил на youtube-канале Judging Freedom. Еще год назад американские журналисты писали, что во владении Зеленского имеется недвижимость в Америке. «Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае», — отметил Тони Шаффер на канале Judging Freedom. Разведчик США также сказал, что ВСУ не смогут удержать текущие территории на фронте. По его предположениям, ситуация уже может окончательно разрешиться осенью. Сам Зеленский накануне обратился к странам Запада с предложением организовать второй мирный саммит, чтобы окончательно закончить конфликт с РФ этой осенью. Он говорил, что Россию также необходимо позвать на саммит. До этого украинский лидер категорично выступал против мирных переговоров с РФ, передает Pravda.ru. В России неоднократно говорили, что готовы к переговорам в любой момент. Однако ситуация изменилась после вторжения ВСУ в Курскую область. Президент РФ Владимир Путин обозначил, что сначала надо разобраться с этой ситуацией, а потом уже можно будет возвращаться к переговорам. Депутаты РФ призвали Зеленского прислушаться к мирному плану Путина, сообщает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский разведчик Тони Шаффер предположил, что после окончания боевых действий на Украине лидер страны Владимир Зеленский может попытаться сбежать в Штаты, а именно — во Флориду. Об этом он заявил на youtube-канале Judging Freedom. Еще год назад американские журналисты писали, что во владении Зеленского имеется недвижимость в Америке. «Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае», — отметил Тони Шаффер на канале Judging Freedom. Разведчик США также сказал, что ВСУ не смогут удержать текущие территории на фронте. По его предположениям, ситуация уже может окончательно разрешиться осенью. Сам Зеленский накануне обратился к странам Запада с предложением организовать второй мирный саммит, чтобы окончательно закончить конфликт с РФ этой осенью. Он говорил, что Россию также необходимо позвать на саммит. До этого украинский лидер категорично выступал против мирных переговоров с РФ, передает Pravda.ru. В России неоднократно говорили, что готовы к переговорам в любой момент. Однако ситуация изменилась после вторжения ВСУ в Курскую область. Президент РФ Владимир Путин обозначил, что сначала надо разобраться с этой ситуацией, а потом уже можно будет возвращаться к переговорам. Депутаты РФ призвали Зеленского прислушаться к мирному плану Путина, сообщает MK.RU.