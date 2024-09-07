Bloomberg: вторжение ВСУ в Курскую область дорого обойдется Украине

07 сентября 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Вторжение ВСУ в Курскую область дорого им обойдется, пишет Bloomberg Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вторжение украинских сил в Курскую область по итогу дорого обойдется Киеву, цена окажется слишком высокой. Об пишет Bloomberg. «Европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что стоимость операции „Курск“ может оказаться [слишком] высокой [для Украины]», — передают американские журналисты, ссылаясь на свои источники. Авторы материала отмечают, что с самого начала данная операция для украинского лидера Владимира Зеленского являлась рискованной. По итогу он решился на вторжение осознавая, что западная поддержка может в ближайшее время заметно ослабнуть, добавляют журналисты, ссылаясь на высокопоставленный источник из Европы. По словам директора программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сета Джонса, вероятно, Киев готов к тому, чтобы в любой момент отступить из Курской области. По словам специалиста, нет доказательств того, что Украина готовит оборону в приграничном российском регионе. «Они [ВСУ] на самом деле не готовятся к масштабной, долгосрочной обороне. <…> Нет доказательств того, что украинские войска строят глубокие укрепления для защиты <…> например, путем строительства траншей или установки мин и надолбов», — отметил Джонс. В США неоднократно выражали недоумение по поводу атаки ВСУ в Курскую область. Американские чиновники отмечали, что не понимают конечной цели данного вторжения, а также выражали общую обеспокоенность. По итогу атака не позволила Киеву получить преимущество, писали журналисты The Wall Street Journal. Также о ситуации высказывался профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс, отмечая, что во вторжении нет смысла с военной точки зрения. Атака украинской армией Курской области стала стратегической катастрофой, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает MK.RU. Тем не менее заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн подтвердил, что с Украиной изначально велись контакты по факту вторжения в Курскую область. В управлении заявили, что ВСУ готовят в регионе оборону. Недавно глава Пентагона заявил в целом, что конфликт на Украине завершится переговорами, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторжение украинских сил в Курскую область по итогу дорого обойдется Киеву, цена окажется слишком высокой. Об пишет Bloomberg. «Европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что стоимость операции „Курск“ может оказаться [слишком] высокой [для Украины]», — передают американские журналисты, ссылаясь на свои источники. Авторы материала отмечают, что с самого начала данная операция для украинского лидера Владимира Зеленского являлась рискованной. По итогу он решился на вторжение осознавая, что западная поддержка может в ближайшее время заметно ослабнуть, добавляют журналисты, ссылаясь на высокопоставленный источник из Европы. По словам директора программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сета Джонса, вероятно, Киев готов к тому, чтобы в любой момент отступить из Курской области. По словам специалиста, нет доказательств того, что Украина готовит оборону в приграничном российском регионе. «Они [ВСУ] на самом деле не готовятся к масштабной, долгосрочной обороне. <…> Нет доказательств того, что украинские войска строят глубокие укрепления для защиты <…> например, путем строительства траншей или установки мин и надолбов», — отметил Джонс. В США неоднократно выражали недоумение по поводу атаки ВСУ в Курскую область. Американские чиновники отмечали, что не понимают конечной цели данного вторжения, а также выражали общую обеспокоенность. По итогу атака не позволила Киеву получить преимущество, писали журналисты The Wall Street Journal. Также о ситуации высказывался профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс, отмечая, что во вторжении нет смысла с военной точки зрения. Атака украинской армией Курской области стала стратегической катастрофой, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, передает MK.RU. Тем не менее заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн подтвердил, что с Украиной изначально велись контакты по факту вторжения в Курскую область. В управлении заявили, что ВСУ готовят в регионе оборону. Недавно глава Пентагона заявил в целом, что конфликт на Украине завершится переговорами, сообщает «Национальная служба новостей».