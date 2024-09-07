Бывший вице-мэр Верхотурья Литовских заявила об угрозах из-за выборов

Чиновница уволилась в конце мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власть жестко пресекла главную интригу свердловских выборов-2024: выходу из гонки за места в думе Верхотурья бывшего первого вице-мэра Ларисы Литовских предшествовала угроза уголовным делом. Об этом URA.RU рассказал близкий к реготделению «Единой России» источник и подтвердила сама Литовских.

Все началось с того, что новый полпред губернатора в Северном округе Александр Вервейн захотел сменить руководство в городе. В мае отправил мэра Алексея Лиханова на выборы — чтобы тот впоследствии стал спикером думы. А с Литовских, которая, по словам собеседников агентства, долгое время фактически в одиночку курировала все верхотурское хозяйство, расстались, не предложив ничего взамен. Один из источников агентства утверждает, что триггером послужила попытка Литовских массово сменить руководство в муниципальных предприятиях.

Покинув администрацию, Литовских решила отомстить: пошла на выборы сама и поддержала целый пул самовыдвиженцев. Ради последующего установления контроля надо представительным органом.

На подмогу к Вервейну отправился его давний товарищ, глава исполкома свердловской «Единой России» Дмитрий Жуков, набрали команду политтехнологов. Но Литовских внезапно отозвала свою кандидатуру.

«Ей дали понять (по некоторым данным, сигнал исходил от Вервейна), что в случае продолжения борьбы в округах будет уголовное дело, ведь Литовских в бытность чиновницей принимала участие в самых разных процессах», — рассказал URA.RU источник.

«[Вервейн] действительно угрожал мне уголовным делом и не только мне. Он встречается с руководителями МУПов и угрожает им — людям, которые очень много делают для территории. Я с выборов ушла потому, что не хочу участвовать в грязи», — заявила Литовских. «Слухи комментировать даже не хочу, кому кто угрожал — я даже не понимаю», — ответил на это сам Вервейн.

Подготовка к выборам в других муниципалитетах проходила спокойнее. 7-го и 8 сентября избирают думу не только Верхотурья, но и Верхней Туры. А в Алапаевском районе, Кушве и поселке Арти довыбирают по одному депутату.