Крыша стадиона «Уюаньхэ», на котором 15 сентября должен был выступать американский рэпер Канье Уэст, снес супертайфун «Яги», обрушившийся провинцию Хайнань (Китай). Об этом сообщили китайские СМИ.
«Большая часть крыши [стадиона „Уюаньхэ“], которая должна укрывать зрителей на трибунах, была сорвана и разрушена ветром», — заявили в ТАСС со ссылкой на гонконгское СМИ. Там добавили, что фрагменты панелей с крыши оказались разбросаны по полю и территории спортивного комплекса.
В агентстве отметили, что 15 сентября на стадионе должен был выступать Уэст. Билеты на его концерт стоили от 100 до 300 долларов. Скажутся ли эти разрушения на предстоящем концерте, пока неизвестно, заключили в китайском СМИ.
Тайфун «Яги» настиг Хайнань 6 сентября, а на следующий день тропический циклон начал двигаться в сторону Вьетнама. По мнению метеорологов, супертайфун «Яги» — это крупнейшее природное бедствие такого характера за 10 лет. Известно о как минимум трех погибших и 95 пострадавших только в КНР. В настоящий момент более миллиона человек находятся в смертельной опасности.
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