Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик обвинил Евросоюз в применении двойных стандартов при борьбе с российскими СМИ и реагировании на антитурецкие публикации. Об этом он заявил республиканскому изданию.
«В Евросоюзе практикуют двойные стандарты: трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно. А вот для препятствования российской пропаганде предпринят ряд мер», —
Челик также указал на заявления ЕС о свободе выражения. По его словам, это касается российских СМИ, однако при этом в Европе множество антитурецких трансляций, сказал политик.
Ранее Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Великобритании, потому что они распространяют дезинформацию об РФ и создают условия для дестабилизации ситуации во внутренней политике страны. Об этом заявили в МИД РФ.
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