07 сентября 2024

Представитель AKP: ЕС практикует двойные стандарты при борьбе с российскими СМИ

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Турецкий политик уличил ЕС в двойных стандартах Фото:

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик обвинил Евросоюз в применении двойных стандартов при борьбе с российскими СМИ и реагировании на антитурецкие публикации. Об этом он заявил республиканскому изданию.

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«В Евросоюзе практикуют двойные стандарты: трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно. А вот для препятствования российской пропаганде предпринят ряд мер», — заявил Челик в эфире Haberturk.

Челик также указал на заявления ЕС о свободе выражения. По его словам, это касается российских СМИ, однако при этом в Европе множество антитурецких трансляций, сказал политик.

Ранее Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Великобритании, потому что они распространяют дезинформацию об РФ и создают условия для дестабилизации ситуации во внутренней политике страны. Об этом заявили в МИД РФ.

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Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик обвинил Евросоюз в применении двойных стандартов при борьбе с российскими СМИ и реагировании на антитурецкие публикации. Об этом он заявил республиканскому изданию. «В Евросоюзе практикуют двойные стандарты: трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно. А вот для препятствования российской пропаганде предпринят ряд мер», — заявил Челик в эфире Haberturk. Челик также указал на заявления ЕС о свободе выражения. По его словам, это касается российских СМИ, однако при этом в Европе множество антитурецких трансляций, сказал политик. Ранее Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Великобритании, потому что они распространяют дезинформацию об РФ и создают условия для дестабилизации ситуации во внутренней политике страны. Об этом заявили в МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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