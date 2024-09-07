Представитель AKP: ЕС практикует двойные стандарты при борьбе с российскими СМИ

08 сентября 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Турецкий политик уличил ЕС в двойных стандартах Фото: Роман Наумов © URA.RU Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик обвинил Евросоюз в применении двойных стандартов при борьбе с российскими СМИ и реагировании на антитурецкие публикации. Об этом он заявил республиканскому изданию. Новость по теме Песков: мы должны отвечать на ущемление российских СМИ за границей «В Евросоюзе практикуют двойные стандарты: трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно. А вот для препятствования российской пропаганде предпринят ряд мер», — заявил Челик в эфире Haberturk. Челик также указал на заявления ЕС о свободе выражения. По его словам, это касается российских СМИ, однако при этом в Европе множество антитурецких трансляций, сказал политик. Ранее Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Великобритании, потому что они распространяют дезинформацию об РФ и создают условия для дестабилизации ситуации во внутренней политике страны. Об этом заявили в МИД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик обвинил Евросоюз в применении двойных стандартов при борьбе с российскими СМИ и реагировании на антитурецкие публикации. Об этом он заявил республиканскому изданию. «В Евросоюзе практикуют двойные стандарты: трансляции с антитурецким содержанием, с любой ложью, идут беспрепятственно. А вот для препятствования российской пропаганде предпринят ряд мер», — заявил Челик в эфире Haberturk. Челик также указал на заявления ЕС о свободе выражения. По его словам, это касается российских СМИ, однако при этом в Европе множество антитурецких трансляций, сказал политик. Ранее Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Великобритании, потому что они распространяют дезинформацию об РФ и создают условия для дестабилизации ситуации во внутренней политике страны. Об этом заявили в МИД РФ.