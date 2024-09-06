Песков: мы должны отвечать на ущемление российских СМИ за границей

06 сентября 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Песков предложил ввести зеркальные меры в отношении иностранных СМИ в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работа иностранных СМИ на территории России должна быть ограничена в ответ на ущемление российских за границей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы критикуем западников за то, что они идут по пути уничтожения наших СМИ там, за рубежом, они препятствуют распространению информации, препятствуют работе наших журналистов. И, да, с одной стороны, конечно же, в этой ситуации горячей конфронтации это требует взаимности», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее Песков сообщал, что полная свобода слова должна быть, но только в условиях мирной обстановки в стране. Он также подчеркнул, что во время прямой конфронтации с Западом цензура полностью оправдана, так как многие международные СМИ, которые доводят информацию до граждан РФ, не против использовать в материалах ложную информацию. Кроме того, Песков добавил, что в ответ на санкции США против медиагруппы «Россия Сегодня» Россия введет ограничения на распространение информации для американских СМИ. Санкции также затронули главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работа иностранных СМИ на территории России должна быть ограничена в ответ на ущемление российских за границей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы критикуем западников за то, что они идут по пути уничтожения наших СМИ там, за рубежом, они препятствуют распространению информации, препятствуют работе наших журналистов. И, да, с одной стороны, конечно же, в этой ситуации горячей конфронтации это требует взаимности», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее Песков сообщал, что полная свобода слова должна быть, но только в условиях мирной обстановки в стране. Он также подчеркнул, что во время прямой конфронтации с Западом цензура полностью оправдана, так как многие международные СМИ, которые доводят информацию до граждан РФ, не против использовать в материалах ложную информацию. Кроме того, Песков добавил, что в ответ на санкции США против медиагруппы «Россия Сегодня» Россия введет ограничения на распространение информации для американских СМИ. Санкции также затронули главного редактора RT Маргариты Симоньян и ряда топ-менеджеров.