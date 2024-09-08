Российские военные на передовой создали плащ для защиты от осколков

Российские военнослужащие группировки «Южная» создали образец плаща для защиты от осколков. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Для защиты личного состава от осколочных ранений… военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой „Славянской“ бригады „Южной“ группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща», — передают РИА Новости слова Минобороны.
Плащ состоит из нескольких слоев кевлара и крепится к бронежилету. Он изготовлен из непромокаемой ткани, поэтому его можно использовать и как дождевик. Испытания доказали эффективность плаща: все бутылки с водой, накрытые им, остались целыми. В будущем изделие планируется усовершенствовать.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские саперы группировки «Восток» разработали методику разминирования территорий с помощью беспилотников. стандартные способы разминирования сейчас затрудняет и активность украинский беспилотников, отмечает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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