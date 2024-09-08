Степашин назвал Зеленского хорошим артистом и обреченным человеком

Степашин: Зеленский — клоун, обреченный человек
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Старт Национальной литературной премии "Слово". Пресс-конференция в ТАССе. 11 июля 2024. Москва., степашин сергей
Степашин считает, что Зеленский отлично развлекает людей Фото:

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал президента Украины Зеленского хорошим артистом, но обреченным человеком. Об этом Степашин рассказал в интервью ТАСС.

«Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», — передает ТАСС слова бывшего премьер-министра.

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Также Степашин заявил, что Зеленский является клоуном. Президент Украины отлично развлекает людей, но сейчас он — «обреченный человек», добавил бывший премьер-министр.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что на телеканале BBC вышел новый сериал с Зеленским в главной роли. Президент Украины является символом демократии, отмечает издание.

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Бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал президента Украины Зеленского хорошим артистом, но обреченным человеком. Об этом Степашин рассказал в интервью ТАСС. «Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», — передает ТАСС слова бывшего премьер-министра. Также Степашин заявил, что Зеленский является клоуном. Президент Украины отлично развлекает людей, но сейчас он — «обреченный человек», добавил бывший премьер-министр. Ранее британская газета Financial Times сообщила, что на телеканале BBC вышел новый сериал с Зеленским в главной роли. Президент Украины является символом демократии, отмечает издание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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