Зеленский снялся в новом сериале. Фото

BBC снял про Владимира Зеленского биографический сериал Фото: Официальный сайт президента Украины На телеканале BBC вышел новый сериал с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли. Это документальный сериал, посвященный биографии главы. На Западе положительно оценили картину. Об этом сообщает британская газета Financial Times. Журналисты положительно оценили сериал. Авторы Financial Times пишут, что Зеленский является символом демократии. В свою очередь, другая британская газета The Guardian пишет, что текущий украинский лидер является тем самым человеком, в котором сейчас нуждается украинский народ. Отмечается, что в одном из эпизодов сериала снялся бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который виновен в том, что сорвал переговоры между РФ и Украиной в 2022 году. Постер биографического сериала с Владимиром Зеленским в главных ролях Официальный сайт BBC Ранее в Раде Украины заявляли, что Зеленский узурпировал (захватил, присвоил — прим. URA.RU) власть. Его обвиняли в притеснении оппозиции и коррупции. Зеленского даже просили покинуть пост главы страны. Еще до вступления в должность президента Зеленский снимался в другом сериале — «Слуга народа». Зеленский играл учителя истории, которому не нравится происходящее в стране. Персонаж выдвигает свою кандидатуру на выборах президента и побеждает.

