Захарова назвала смех Камалы Харрис гнетущим, а не заразительным

08 сентября 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

По мнению Марии Захаровой, у Камалы Харрис гнетущий смех Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис гнетущий, а не заразительный. Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — сказала Захарова в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о том, что смех Харрис заразителен. По ее словам, есть разница между добрым смехом и нехорошим, хотя оба могут быть заразительными. Ранее пользователи социальных сетей собрали компиляцию смеха кандидата на пост в президенты США Камалы Харрис и сделали видеоклип. На кадрах можно увидеть яркую реакцию американского политика на смешные моменты из выпусков ток-шоу с ее участием, а так же фрагменты ее личных выступлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис гнетущий, а не заразительный. Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — сказала Захарова в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о том, что смех Харрис заразителен. По ее словам, есть разница между добрым смехом и нехорошим, хотя оба могут быть заразительными. Ранее пользователи социальных сетей собрали компиляцию смеха кандидата на пост в президенты США Камалы Харрис и сделали видеоклип. На кадрах можно увидеть яркую реакцию американского политика на смешные моменты из выпусков ток-шоу с ее участием, а так же фрагменты ее личных выступлений.