Захарова назвала смех Камалы Харрис гнетущим, а не заразительным

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По мнению Марии Захаровой, у Камалы Харрис гнетущий смех Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис гнетущий, а не заразительный. Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — сказала Захарова в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о том, что смех Харрис заразителен. По ее словам, есть разница между добрым смехом и нехорошим, хотя оба могут быть заразительными.

Ранее пользователи социальных сетей собрали компиляцию смеха кандидата на пост в президенты США Камалы Харрис и сделали видеоклип. На кадрах можно увидеть яркую реакцию американского политика на смешные моменты из выпусков ток-шоу с ее участием, а так же фрагменты ее личных выступлений.

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Смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис гнетущий, а не заразительный. Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — сказала Захарова в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о том, что смех Харрис заразителен. По ее словам, есть разница между добрым смехом и нехорошим, хотя оба могут быть заразительными. Ранее пользователи социальных сетей собрали компиляцию смеха кандидата на пост в президенты США Камалы Харрис и сделали видеоклип. На кадрах можно увидеть яркую реакцию американского политика на смешные моменты из выпусков ток-шоу с ее участием, а так же фрагменты ее личных выступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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