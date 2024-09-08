Захарова назвала смех Камалы Харрис гнетущим, а не заразительным

Смех кандидата на пост президента США Камалы Харрис гнетущий, а не заразительный. Так высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано», — сказала Захарова в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о том, что смех Харрис заразителен. По ее словам, есть разница между добрым смехом и нехорошим, хотя оба могут быть заразительными.
Ранее пользователи социальных сетей собрали компиляцию смеха кандидата на пост в президенты США Камалы Харрис и сделали видеоклип. На кадрах можно увидеть яркую реакцию американского политика на смешные моменты из выпусков ток-шоу с ее участием, а так же фрагменты ее личных выступлений.
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