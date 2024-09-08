Памфилова позлорадствовала над попытками оппонентов РФ помешать выборам

Памфилова: антироссийские оппоненты выдохлись
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Выборы 2018. ВЦИК. Москва, портрет, памфилова элла
Оппоненты России выдохлись, заявила Элла Памфилова Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

На выборах в России 6—8 сентября не было активной работы прозападных оппонентов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что они, видимо, выдохлись.

«ЦИК РФ не наблюдает в этой кампании активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Видимо выдохлись», — сказала Памфилова.

Ранее глава избиркома сообщала о минимуме нарушений на выборах. Она также подчеркнула, что никаких серьезных поводов, дискредитирующих голосование, не было.

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На выборах в России 6—8 сентября не было активной работы прозападных оппонентов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что они, видимо, выдохлись. «ЦИК РФ не наблюдает в этой кампании активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Видимо выдохлись», — сказала Памфилова. Ранее глава избиркома сообщала о минимуме нарушений на выборах. Она также подчеркнула, что никаких серьезных поводов, дискредитирующих голосование, не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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