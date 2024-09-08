Памфилова позлорадствовала над попытками оппонентов РФ помешать выборам

Оппоненты России выдохлись, заявила Элла Памфилова
новость из сюжетаВыборы в России 6—8 сентября 2024 года
На выборах в России 6—8 сентября не было активной работы прозападных оппонентов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что они, видимо, выдохлись.
«ЦИК РФ не наблюдает в этой кампании активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Видимо выдохлись», — сказала Памфилова.
Ранее глава избиркома сообщала о минимуме нарушений на выборах. Она также подчеркнула, что никаких серьезных поводов, дискредитирующих голосование, не было.
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