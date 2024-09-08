Памфилова позлорадствовала над попытками оппонентов РФ помешать выборам

Памфилова: антироссийские оппоненты выдохлись

08 сентября 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Оппоненты России выдохлись, заявила Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года На выборах в России 6—8 сентября не было активной работы прозападных оппонентов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что они, видимо, выдохлись. «ЦИК РФ не наблюдает в этой кампании активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Видимо выдохлись», — сказала Памфилова. Ранее глава избиркома сообщала о минимуме нарушений на выборах. Она также подчеркнула, что никаких серьезных поводов, дискредитирующих голосование, не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборах в России 6—8 сентября не было активной работы прозападных оппонентов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, уточнив, что они, видимо, выдохлись. «ЦИК РФ не наблюдает в этой кампании активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Видимо выдохлись», — сказала Памфилова. Ранее глава избиркома сообщала о минимуме нарушений на выборах. Она также подчеркнула, что никаких серьезных поводов, дискредитирующих голосование, не было.