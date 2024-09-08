Лучший друг Маслякова Юлий Гусман пообещал, что КВН будет развиваться

Дело умершего основателя и ведущего КВН Александра Маслякова будет продолжать его семья. Об этом сообщил один из лучших друзей ведущего и бессменный член жюри Клуба веселых и находчивых, режиссер Юлий Гусман.
«Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом КВН. Но все это только слова. А вот большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН», — поделился Гусман с ТАСС.
Режиссер также выразил мнение, что Маслякова любили все русскоязычные люди. «Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник», — поделился Гусман уже в беседе с msk1.ru. Он уверен, что Масляков останется звездой ТВ и отечественной культуры.
Масляков умер 8 сентября после длительной борьбы с раком легких. Реакцию других знаменитостей на смерть легендарного ведущего можно в сюжете URA.RU.
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