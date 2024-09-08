Лучший друг Маслякова Юлий Гусман пообещал, что КВН будет развиваться

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3 торжественная церемония вручения премии "Комитета гражданских инициатив". Москва., портрет, гусман юлий
Юлий Гусман был близким другом Александра Маслякова Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Дело умершего основателя и ведущего КВН Александра Маслякова будет продолжать его семья. Об этом сообщил один из лучших друзей ведущего и бессменный член жюри Клуба веселых и находчивых, режиссер Юлий Гусман.

«Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом КВН. Но все это только слова. А вот большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН», — поделился Гусман с ТАСС.

Режиссер также выразил мнение, что Маслякова любили все русскоязычные люди. «Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник», — поделился Гусман уже в беседе с msk1.ru. Он уверен, что Масляков останется звездой ТВ и отечественной культуры.

Масляков умер 8 сентября после длительной борьбы с раком легких. Реакцию других знаменитостей на смерть легендарного ведущего можно в сюжете URA.RU.

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Дело умершего основателя и ведущего КВН Александра Маслякова будет продолжать его семья. Об этом сообщил один из лучших друзей ведущего и бессменный член жюри Клуба веселых и находчивых, режиссер Юлий Гусман. «Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом КВН. Но все это только слова. А вот большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН», — поделился Гусман с ТАСС. Режиссер также выразил мнение, что Маслякова любили все русскоязычные люди. «Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник», — поделился Гусман уже в беседе с msk1.ru. Он уверен, что Масляков останется звездой ТВ и отечественной культуры. Масляков умер 8 сентября после длительной борьбы с раком легких. Реакцию других знаменитостей на смерть легендарного ведущего можно в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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