Лучший друг Маслякова Юлий Гусман пообещал, что КВН будет развиваться

08 сентября 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

Юлий Гусман был близким другом Александра Маслякова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков Дело умершего основателя и ведущего КВН Александра Маслякова будет продолжать его семья. Об этом сообщил один из лучших друзей ведущего и бессменный член жюри Клуба веселых и находчивых, режиссер Юлий Гусман. «Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом КВН. Но все это только слова. А вот большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН», — поделился Гусман с ТАСС. Режиссер также выразил мнение, что Маслякова любили все русскоязычные люди. «Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник», — поделился Гусман уже в беседе с msk1.ru. Он уверен, что Масляков останется звездой ТВ и отечественной культуры. Масляков умер 8 сентября после длительной борьбы с раком легких. Реакцию других знаменитостей на смерть легендарного ведущего можно в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дело умершего основателя и ведущего КВН Александра Маслякова будет продолжать его семья. Об этом сообщил один из лучших друзей ведущего и бессменный член жюри Клуба веселых и находчивых, режиссер Юлий Гусман. «Сначала он был просто ведущим, потом художественным руководителем, потом президентом КВН. Но все это только слова. А вот большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН», — поделился Гусман с ТАСС. Режиссер также выразил мнение, что Маслякова любили все русскоязычные люди. «Он ушел непобежденным, потому что никто лучше него эту работу не делал. Это талантливый, яркий и удивительный художник», — поделился Гусман уже в беседе с msk1.ru. Он уверен, что Масляков останется звездой ТВ и отечественной культуры. Масляков умер 8 сентября после длительной борьбы с раком легких. Реакцию других знаменитостей на смерть легендарного ведущего можно в сюжете URA.RU.