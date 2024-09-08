Глава Тюменской области пригласил Кухарука в гости и предложил поддержку жителей

В ХМАО 8 сентября состоялось главное политическое событие — избран новый губернатор, которым стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил его с этим событием и пригласил «погостить в Тюмени». Он также пообещал, что новый глава Югры всегда сможет рассчитывать на поддержку жителей областной столицы и всего региона.
«Уверен, что у Руслана Николаевича всё получится. Тюменская область всегда рядом. Новый губернатор автономного округа может рассчитывать на поддержку тюменцев. И приглашаю Руслана Николаевича теперь уже в гости в Тюмень!» — написал Моор в своем telegram-канале.
Также он считает, что судьба нового губернатора ХМАО олицетворяет единство «тюменской матрешки». Это связано с тем, что Кухарук родился в Югре, учился и работал долгое время в Тюменской области, а теперь вернулся на малую родину.
Жители ХМАО тоже активно поздравляют нового главу региона. Многие комментарии в соцсетях Кухарука — это «добро пожаловать домой!»
Политэлиты ХМАО ждут перемен после избрания нового губернатора. С появлением нового главы региона в Югре начинается другая эпоха, а Кухарук после официального вступления в должность готов преподнести политбомонду немало сюрпризов.
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