08 сентября 2024

Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым

Нагиев вспомнил последний разговор с Масляковым
© Служба новостей «URA.RU»
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Нагиев поделился подробностями разговора с Масляковым
Нагиев поделился подробностями разговора с Масляковым Фото:

Актер Дмитрий Нагиев сообщил о последнем разговоре с Александром Масляковым. Шоумен сказал, что ведущий КВН уже был болен.

«Последний раз я разговаривал с Масляковым два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел», — передает «РБК» слова Нагиева.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни, сообщили в КВН. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot.

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Актер Дмитрий Нагиев сообщил о последнем разговоре с Александром Масляковым. Шоумен сказал, что ведущий КВН уже был болен. «Последний раз я разговаривал с Масляковым два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел», — передает «РБК» слова Нагиева. Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни, сообщили в КВН. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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