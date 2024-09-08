Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым

Нагиев поделился подробностями разговора с Масляковым
Актер Дмитрий Нагиев сообщил о последнем разговоре с Александром Масляковым. Шоумен сказал, что ведущий КВН уже был болен.
«Последний раз я разговаривал с Масляковым два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел», — передает «РБК» слова Нагиева.
Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни, сообщили в КВН. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot.
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