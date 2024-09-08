Первый канал изменил сетку вещания после смерти Маслякова

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, масляков александр
По Первому каналу покажут передачу в память о Маслякове Фото:
новость из сюжета
Скончался ведущий КВН Александр Масляков

Первый канал изменил сетку вещания — 8 сентября после 23:00 в эфир выйдет программа «Памяти Александра Маслякова». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23:00 в эфир выйдет программа „Памяти Александра Маслякова“», — говорится в telegram-канале «Первый канал. Новости».

Ведущий КВН Александр Маслякова скончался 8 сентября на 83-м году жизни, сообщили в КВН. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot.

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Первый канал изменил сетку вещания — 8 сентября после 23:00 в эфир выйдет программа «Памяти Александра Маслякова». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23:00 в эфир выйдет программа „Памяти Александра Маслякова“», — говорится в telegram-канале «Первый канал. Новости». Ведущий КВН Александр Маслякова скончался 8 сентября на 83-м году жизни, сообщили в КВН. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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