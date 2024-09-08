Первый канал изменил сетку вещания после смерти Маслякова

По Первому каналу покажут передачу в память о Маслякове
новость из сюжетаСкончался ведущий КВН Александр Масляков
Первый канал изменил сетку вещания — 8 сентября после 23:00 в эфир выйдет программа «Памяти Александра Маслякова». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23:00 в эфир выйдет программа „Памяти Александра Маслякова“», —
Ведущий КВН Александр Маслякова скончался 8 сентября на 83-м году жизни, сообщили в КВН. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot.
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