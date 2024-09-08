Первый канал изменил сетку вещания после смерти Маслякова

08 сентября 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

По Первому каналу покажут передачу в память о Маслякове Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скончался ведущий КВН Александр Масляков Первый канал изменил сетку вещания — 8 сентября после 23:00 в эфир выйдет программа «Памяти Александра Маслякова». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23:00 в эфир выйдет программа „Памяти Александра Маслякова“», — говорится в telegram-канале «Первый канал. Новости». Ведущий КВН Александр Маслякова скончался 8 сентября на 83-м году жизни, сообщили в КВН. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый канал изменил сетку вещания — 8 сентября после 23:00 в эфир выйдет программа «Памяти Александра Маслякова». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. «Первый канал внес изменения в сетку вещания. В 23:00 в эфир выйдет программа „Памяти Александра Маслякова“», — говорится в telegram-канале «Первый канал. Новости». Ведущий КВН Александр Маслякова скончался 8 сентября на 83-м году жизни, сообщили в КВН. Причиной смерти стал рак легких, сообщает telegram-канал Shot.