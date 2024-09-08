Россиян хотят обязать мириться при расторжении брака

Минюст России собирается подготовить законопроект об обязательном примирении супругов, которые решили развестись. Речь идет о специальной процедуре. Об этом сообщили в ведомстве.
«В Минюсте прорабатывается инициатива об обязательной процедуре примирения супругов перед расторжением брака. Вопрос будет обсуждаться с участием ученых и чиновников», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные Минюста.
Уточняется, что в ходе примирения супруги могут договориться о местожительстве детей. Также они смогут обсудить вопросы раздела имущества и выплаты алиментов, отмечает издание.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко подготовил поправки в закон, согласно которым, российским супругам при разводе необходимо будет проходить консультации у семейного психолога. Речь идет о парах, у которых есть несовершеннолетние дети или один из супругов не согласен на развод.
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