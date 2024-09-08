Выборы депутатов и Дни рождения городов Ямала: главные новости ЯНАО за неделю

В ЯНАО завершились важные события: выборы депутатов в городские думы и Дни рождения Муравленко, Губкинского и Такрко-Сале. Все мероприятия прошли без единого происшествия. URA.RU собрало главные события недели со 2 по 8 сентября в своем материале.
В ЯНАО прошли выборы кандидатов в городские думы
Неделя началась с интриг и разоблачений предвыборных кампаний. Претендент на мандат в думе столицы Ямала от КПРФ Александр Ламдо решил проверить эко-акции конкурента из «Единой России» Олега Шинкарева. Коммунист вышел к городскому оврагу, где представитель ЕР накануне записал видео про уборку мусора, и заснял лежащий на земле мусорный мешок, который, по его словам, фигурировал на видео Шинкарева, но так и не был донесен до мусорных баков.
Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин осудил обоих кандидатов за подход к предвыборной агитации. По его словам, он предпочли разбираться друг с другом, вместо того чтобы работать с избирателями. Вершинин добавил, что такой уровень — «это какие-то детские разборки в песочнице, а не нормальная агитационная конкуренция и серьезная политическая борьба смыслов!.. Вы уверены, что это уровень депутатов окружной столицы стратегического региона страны: Ямало-Ненецкого автономного округа?!»
По итогу выборы прошли без происшествий. За три дня голосования на участках округа не зафиксировано ни одного нарушения законодательства. По данным избирательной комиссии ЯНАО, явка к 18:00 последнего дня выборов составила 31,98%, или 47 745 человек. Предварительные итоги будут озвучены утром 9 сентября.
В ЯНАО произошли кадровые изменения
В Ноябрьске (ЯНАО) генеральным директором «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» назначен Иван Петров. Работает он там с 2006 года, а до назначения занимал должность технического директора предприятия.
Также изменения произошли и в информационной сфере. В старейшем издании Ямала «Красный Север» сменился главный редактор. По информации источников URA.RU, руководить печатной версией газеты станет Ольга Сытник. Однако приказа о ее назначении пока не было, поэтому она по прежнему работает выпускающим редактором в «Север-Прессе».
Помимо этого в ЯНАО уйдет в отставку судья окружного суда и заместитель председателя квалификационной коллегии Алексей Кузин. Он занимал этот пост с 2011 года. Прошение было удовлетворено на восьмом заседании коллегии и вступит в силу с 30 сентября.
А вот с директором департамента имущественных отношений Тазовского района Михаилом Воротниковым не все так просто. Прокуратура ЯНАО требовала уволить его по утрате доверия и целый год судилась с районной администрацией. В конце-концов окружной суд вынес решение удовлетворить апелляцию надзорного органа.
Скандал с Mia Boyka в ЯНАО
Родители девочки Марьяны, которую певица Mia Boyka осудила за увлечение квадробингом на концерте в Надыме (ЯНАО), написали на артистку заявление в полицию. Ее обвиняют в публичном оскорблении ребенка.
Теперь в этом вопросе разбирается МВД. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
Как только Mia Boyka узнала об этом, то предложила альтернативу, попросив родителей забрать заявление в полицию и пригласив девочку на встречу в Москву. Однако мама Марьяны настроена решительно — она отказывается от отзыва и говорит, что требует от певицы только полноценных извинений, ведь над девочкой начали издеваться в школе.
Тем не менее депутаты Госдумы Виталий Милонов и Султан Хамзаев поддержали певицу Mia Boyka и осудили кадробинг, назвав его вредным увлечением. Они признали, что артистке стоило быть помягче, но ничего плохого в ее словах не нашли. Также Хамзаев сказал, что ребенка вообще на стоило вести на такой концерт.
Три города ЯНАО отметили Дни рождения
В ЯНАО 7 сентября провели Дни городов Губкинского, Муравленко и Тарко-Сале. В честь праздников в городах прошли спортивные мероприятия, парады, награждения и гастрономические фестивали (на одном даже поставили рекорд России). Первый день народных гуляний завершился концертами знаменитых исполнителей и зажигательными дискотеками. Подробнее о том, как проходили мероприятия вы можете узнать — в фоторепортаже URA.RU.
Объекты ТЭК ЯНАО защитят от возможных атак БПЛА
На объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Ямала усилят техническую оснащенность и физическую охрану. В некоторых компаниях уже сформировали ведомственную охрану, которая может защищать от атак БПЛА. Кроме этого, от возможных атак беспилотников власти Ямала намерены защищать и другие социально значимые объекты. Среди них объекты транспорта и ЖКХ.
Ученые волнуются за природу Ямала
Российских ученых волнуют вопросы истощения залежей сеноманского газа в ЯНАО — ключевого объекта добычи газа ямальскими компаниями ПАО «Газпром». Истощения залежей, осваиваемых с 60-х годов прошлого века, приводят к падению добычи на крупнейших разрабатываемых месторождениях региона. По пессимистичным прогнозам, добыча из сеноманских залежей к 2030 году снизится до 184 миллиардов кубометров в год.
Также ученые обеспокоены деградацией ямальских ледников. Их таяние может повлечь не только местные проблемы — разрушение дорог, трубопроводов, ЛЭП — но и мировые — глобальное потепление, новые вирусы. Помимо этого угроза может прийти с морей. Лед сдерживает уровень воды, а его таяние способно вызвать цунами.
Жители Ямала получат новые гранты
С 1 января будет запущена грантовая программа «Учитель Ямала», благодаря которой 20 учителей математики, физики, информатики, китайского языка и педагоги билингвальных классов получат гранты по миллиону рублей. Еще 15 педагогов, которые трудоустроятся в образовательные учреждения Ямальского, Красноселькупского, Шурышкарского, Тазовского и Приуральского районов, получат право на выплату в размере полутора миллионов рублей.
Помимо этого, жительница ЯНАО Оксана Бобрик получит президентский грант на создание уникальной фонотеки из народного творчества коренных малочисленных народов Севера (КМНС). В рамках этого проекта стихи и проза будут озвучены голосами авторов, принадлежащих к КМНС.
Также грант получат ветераны Ямала. Он необходим для изготовления дронов, которые будут переданы военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Активисты планируют изготовить около 900 единиц оборудования за счет полученных средств.
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