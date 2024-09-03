Объекты ТЭК ЯНАО защитят от возможных атак БПЛА

На объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Ямала усилят техническую оснащенность и физическую охрану. В некоторых компаниях уже сформировали ведомственную охрану, которая может защищать от атак БПЛА. Об этом говорилось на заседании окружной антитеррористической комиссии, которую провел губернатор Дмитрий Артюхов. На Ямале готовы защищать и социально значимую инфраструктуру округа.
«Летом по поручению главы региона специалисты департамента регбезопасности оценили защищенность шести предприятий ТЭК. Везде усиливается техническая оснащенность и физическая охрана. К охране отдельных объектов привлечена Росгвардия. В ряде компаний сформирована ведомственная охрана, которая может защищать от атак БПЛА», — сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».
Кроме этого, от возможных атак беспилотников власти Ямала намерены защищать и другие социально значимые объекты. Среди них объекты транспорта и ЖКХ,
«Не дожидаясь регулирующих документов, проведем анализ состояния котельных, прочих объектов, например, топливных парков. Прошу провести ревизию по отраслям: транспорт, ЖКХ. Исходя из этого предусмотреть финансирование на обеспечение защищенности этих объектов. Необходимо обеспечить охрану объектов и от незаконного проникновения людей, и от атак беспилотников», — цитирует источник слова Дмитрия Артюхова.
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