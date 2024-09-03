Объекты ТЭК ЯНАО защитят от возможных атак БПЛА

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В некоторых компаниях уже сформировали ведомственную охрану, которая может защищать от атак БПЛА
В некоторых компаниях уже сформировали ведомственную охрану, которая может защищать от атак БПЛА Фото:

На объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Ямала усилят техническую оснащенность и физическую охрану. В некоторых компаниях уже сформировали ведомственную охрану, которая может защищать от атак БПЛА. Об этом говорилось на заседании окружной антитеррористической комиссии, которую провел губернатор Дмитрий Артюхов. На Ямале готовы защищать и социально значимую инфраструктуру округа. 

«Летом по поручению главы региона специалисты департамента регбезопасности оценили защищенность шести предприятий ТЭК. Везде усиливается техническая оснащенность и физическая охрана. К охране отдельных объектов привлечена Росгвардия. В ряде компаний сформирована ведомственная охрана, которая может защищать от атак БПЛА», — сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

Кроме этого, от возможных атак беспилотников власти Ямала намерены защищать и другие социально значимые объекты. Среди них объекты транспорта и ЖКХ,

«Не дожидаясь регулирующих документов, проведем анализ состояния котельных, прочих объектов, например, топливных парков. Прошу провести ревизию по отраслям: транспорт, ЖКХ. Исходя из этого предусмотреть финансирование на обеспечение защищенности этих объектов. Необходимо обеспечить охрану объектов и от незаконного проникновения людей, и от атак беспилотников», — цитирует источник слова Дмитрия Артюхова.

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На объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Ямала усилят техническую оснащенность и физическую охрану. В некоторых компаниях уже сформировали ведомственную охрану, которая может защищать от атак БПЛА. Об этом говорилось на заседании окружной антитеррористической комиссии, которую провел губернатор Дмитрий Артюхов. На Ямале готовы защищать и социально значимую инфраструктуру округа.  «Летом по поручению главы региона специалисты департамента регбезопасности оценили защищенность шести предприятий ТЭК. Везде усиливается техническая оснащенность и физическая охрана. К охране отдельных объектов привлечена Росгвардия. В ряде компаний сформирована ведомственная охрана, которая может защищать от атак БПЛА», — сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». Кроме этого, от возможных атак беспилотников власти Ямала намерены защищать и другие социально значимые объекты. Среди них объекты транспорта и ЖКХ,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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