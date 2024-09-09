Союзники не дают Украине заключить мирное соглашение, потому что оно будет означать победу России, а кандидат в президенты США Камала Харрис не сможет избраться. Об этом сообщил немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком.
«Зеленскому не дают заключить мир, потому что это означает, что Россия победит, а Харрис станет не избираемой», — написал Дотком в социальной сети Х. Он заявил, что Украина сейчас «стоит на коленях» и за Демократическую партию умрут еще по меньшей мере 100 тысяч украинцев. Активист назвал президента США Джо Байдена и Камалу Харис «отвратительными массовыми убийцами».
Ранее Дотком обвинил США в ужасающих действиях против России. Такое заявление было вызвано решением Байдена разрешить бить по территории РФ.
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