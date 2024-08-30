«Это прямая война с Россией»: в Германии пришли в ужас из-за действий США

Позволить Украине бить по территориям России привело к максимальной эскалации конфликта. Об этом заявил бизнесмен Ким Дотком.
«Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации», — написал Дотком в соцсети Х. Он также поставил под сомнение полномочия президента США Джо Байдена вести «прямую войну с Россией» без одобрения Конгресса.
Ранее сообщалось, что Вашингтон согласился обсудить с Украиной вопрос о снятии запрета на удары американским оружием вглубь России. Отмечается, что в США уже устали от просьб президента Украины Владимира Зеленского об использовании американского оружия для нанесения ударов по территории РФ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также призвал страны Евросоюза разрешить ВСУ бить по России европейским оружием.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украине был дан полный карт-бланш на операции в российских регионах. Она отметила, что США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому.
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