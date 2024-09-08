08 сентября 2024

РПН призвал жителей Уралмаша надеть маски и закрыть окна из-за пожара в цеху

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие операционных залов в онкологическом диспансере. Екатеринбург, грипп, орви, здоровье, медицина, пандемия, медицинская маска, заболеваемость
Специалисты проводят лабораторные исследования качества воздуха Фото:

Роспотребнадзор просит жителей Уралмаша избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, а также надевать маски и респираторы в районе крупного пожара в цеху по переработке резины на ул. Коммунистическая. Сейчас специалисты проводят проверку воздуха, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара: избегать нахождения на открытом воздухе; не открывать окна; больше пить; промывать глаза, нос и горло; отказаться от курения; делать влажную уборку; при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы», — следует из сообщения. В случае симптомов заболевания необходимо оперативно обратиться к врачу.

Управление регионального РПН в связи с пожаром организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. «Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — отметили специалисты.

Возгорание началось в 07:00. В течение часа площадь пожара увеличилась со 100 до 1000 квадратных метров. На место прибыли 10 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В районе пожара поднялся огромный столб дыма.

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Роспотребнадзор просит жителей Уралмаша избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, а также надевать маски и респираторы в районе крупного пожара в цеху по переработке резины на ул. Коммунистическая. Сейчас специалисты проводят проверку воздуха, рассказали в пресс-службе ведомства. «Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара: избегать нахождения на открытом воздухе; не открывать окна; больше пить; промывать глаза, нос и горло; отказаться от курения; делать влажную уборку; при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы», — следует из сообщения. В случае симптомов заболевания необходимо оперативно обратиться к врачу. Управление регионального РПН в связи с пожаром организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. «Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания», — отметили специалисты. Возгорание началось в 07:00. В течение часа площадь пожара увеличилась со 100 до 1000 квадратных метров. На место прибыли 10 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В районе пожара поднялся огромный столб дыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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