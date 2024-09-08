К тушению крупного пожара на Уралмаше привлекли авиацию. Фото, видео

09 сентября 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиация подключилась к тушению крупного пожара в цеху по переработке резины на Уралмаше. Вертолет сбрасывает воду в самый очаг возгорания, рассказал корреспондент URA.RU. Пожар тушат с помощью вертолета, который пополняет воду в ближайшем водоеме. Также на место ЧП подвозят цистерны с водой. После четвертого захода авиации черного столба уже нет, медленно вверх поднимается серый дым. Пожарные планомерно и спокойно делают свою работу. Возгорание началось в 07:00. В течение часа площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. На данный момент огонь разошелся на 1,2 тысячи «квадратов». На месте работают десятки единиц спецтехники и спасателей. Роспотребнадзор призвал жителей Уралмаша избегать надевать маски и респираторы в районе крупного пожара. Сейчас специалисты проводят проверку воздуха Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиация подключилась к тушению крупного пожара в цеху по переработке резины на Уралмаше. Вертолет сбрасывает воду в самый очаг возгорания, рассказал корреспондент URA.RU. Пожар тушат с помощью вертолета, который пополняет воду в ближайшем водоеме. Также на место ЧП подвозят цистерны с водой. После четвертого захода авиации черного столба уже нет, медленно вверх поднимается серый дым. Пожарные планомерно и спокойно делают свою работу. Возгорание началось в 07:00. В течение часа площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. На данный момент огонь разошелся на 1,2 тысячи «квадратов». На месте работают десятки единиц спецтехники и спасателей. Роспотребнадзор призвал жителей Уралмаша избегать надевать маски и респираторы в районе крупного пожара. Сейчас специалисты проводят проверку воздуха