08 сентября 2024

К тушению крупного пожара на Уралмаше привлекли авиацию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, вертолет мчс, тушение с вертолета
Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров Фото:

Авиация подключилась к тушению крупного пожара в цеху по переработке резины на Уралмаше. Вертолет сбрасывает воду в самый очаг возгорания, рассказал корреспондент URA.RU.

Пожар тушат с помощью вертолета, который пополняет воду в ближайшем водоеме. Также на место ЧП подвозят цистерны с водой. После четвертого захода авиации черного столба уже нет, медленно вверх поднимается серый дым. Пожарные планомерно и спокойно делают свою работу.

Возгорание началось в 07:00. В течение часа площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. На данный момент огонь разошелся на 1,2 тысячи «квадратов». На месте работают десятки единиц спецтехники и спасателей. Роспотребнадзор призвал жителей Уралмаша избегать надевать маски и респираторы в районе крупного пожара. Сейчас специалисты проводят проверку воздуха

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Авиация подключилась к тушению крупного пожара в цеху по переработке резины на Уралмаше. Вертолет сбрасывает воду в самый очаг возгорания, рассказал корреспондент URA.RU. Пожар тушат с помощью вертолета, который пополняет воду в ближайшем водоеме. Также на место ЧП подвозят цистерны с водой. После четвертого захода авиации черного столба уже нет, медленно вверх поднимается серый дым. Пожарные планомерно и спокойно делают свою работу. Возгорание началось в 07:00. В течение часа площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. На данный момент огонь разошелся на 1,2 тысячи «квадратов». На месте работают десятки единиц спецтехники и спасателей. Роспотребнадзор призвал жителей Уралмаша избегать надевать маски и респираторы в районе крупного пожара. Сейчас специалисты проводят проверку воздуха
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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