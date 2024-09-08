Как губернатор Текслер переформатирует власть в Челябинске

Мэрия и гордума Челябинска радикально изменятся после выборов 7—8 сентября

09 сентября 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Двухдневное голосование 7 и 8 сентября, завершившее кампанию по выборам губернатора и городской думы Челябинска, стало прологом переформатирования власти в областном центре. Предварительные итоги подвело URA.RU. Новый мэр — новые правила «Серьезные изменения грядут и в Челябинске — где предполагается смена мэра и, при любом исходе выборов, сильно обновится состав городской думы. Все эти процессы переформатирования потребует непосредственного участия Текслера», — считает политолог Александр Мельников. Сейчас в списке кандидатов пять человек. Сразу два вице-губернатора — Андрей Фалейчик и Станислав Мошаров, глава Сосновского района (крупнейшего района-спутника Челябинска — ред.) Евгений Ваганов, председатель Контрольно-счетной палаты области региона Алексей Лошкин и депутат заксобрания Сергей Буяков. Окончательно все решится в сентябре, после всех проверок и оформления итоговой конфигурации гордумы Челябинска. С думой о среднем классе Двухуровневая система власти в рамках экспериментальной реформы МСУ действовала в Челябинске с 2014 года и была признана неэффективной. В результате ее отмены внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов, а семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют. Число мест в гордуме уменьшится с 49 до 37. При этом 12 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 25 — по округам. «Состав обновленной городской думы не просто изменится — он изменится качественно. В депутатском корпусе станет куда меньше представителей элитных групп, с 1990-х годов контролирующих целые разделы жизни города и городского хозяйства. Увеличится представительство среднего класса, общественников, появятся участники СВО», — считает политолог Андрей Лавров. По предварительным подсчетам, «Единая Россия» получит 6-7 мандатов по списку. Еще 1-2 списочника может провести в думу «Справедливая Россия», сохраняются пока шансы на это у ЛПДР, КПРФ и «Новых людей». В одномандатных округах единороссы доминируют. Ситуация пока колеблется в округе №5 (где соперничают единоросс Сергей Антипов и эсер Александр Галкин), №10 (единоросс Иван Горнов и эсер Егор Бабкин) и №12 (эсер Александр Грамачков и выдвиженец ЕР Виталий Родионов). Также продолжается подсчет голосов в округе №19. В округе №2 участница СВО и политический дебютант Светлана Гореликова уступает (пусть и с удивительно достойным результатом) давно работающей здесь действующему депутату от «Справедливой России» Анне Мадаминовой. Скорее всего, у новой думы появится и новый председатель. На этот пост прочат депутата заксобрания области Сергея Буякова, который сейчас участвует в думских выборах. Андрей Шмидт, руководивший прежним составом думы, «пойдет на повышение» — станет региональным парламентарием. «Та конфигурация городского парламента, которая создана по предложению городских и областных властей, то есть уход от муниципальной реформы 2014 года, прямо избираемая городская дума и прямые выборы — это намного логичнее, чем многоступенчатая система, которая рождала и странную систему согласования интересов, неудачные и коррупционные решения», — констатировал политолог Дмитрий Орлов. Районы С 2014 года районы Челябинска формально были самостоятельны, их глав выбирали местные депутаты. Примерно на этом самостоятельность и заканчивалась, поскольку районные бюджеты были мизерны и сделать что-либо полезное с их помощью было практически нереально. Руководители районов превратились в посредников между мэрией и гордумой, располагающих реальными средствами, и местными группами влияния. На все это с непониманием смотрели горожане. Сейчас идет процесс юридической ликвидации советов и псевдонезависимых районных администраций. Главы будут назначаться мэром Челябинска, схема управления упростится и станет понятной всем. «Нормативно обусловленная отставка правительства — очень удачный момент для переформатирования всей областной власти. Тем более, после того, как область стала в кадровом плане регионом-донором для новых субъектов РФ. Сам факт свидетельствует о признании заслуг Алексея Текслера как руководителя, но сейчас ему придется менять структуру собственного правительства и перераспределять полномочия между подчиненными. Кадровое обновление мы уже наблюдали на муниципальном уровне (в Копейске и Златоусте), сейчас настало время областного центра. В итоге мы получим полностью сформированную команду Текслера, с которой ему предстоит работать ближайшие пять лет», — указывает политолог Андрей Лавров.