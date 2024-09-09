Челябинца, пытавшегося покончить с собой после убийства жены, отправили под суд

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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
Мужчина нанес супруге не менее пяти ударов ножом Фото:

Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который в июле 2024 года зарезал жену, а после пытался покончить с собой, отправили под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в середине июля. В семье произошел скандал, в ходе которого мужчина набросился с ножом на жену. Он нанес ей не менее пяти ударов, от которых женщина скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном.

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Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который в июле 2024 года зарезал жену, а после пытался покончить с собой, отправили под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в середине июля. В семье произошел скандал, в ходе которого мужчина набросился с ножом на жену. Он нанес ей не менее пяти ударов, от которых женщина скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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