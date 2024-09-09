Челябинца, пытавшегося покончить с собой после убийства жены, отправили под суд

09 сентября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес супруге не менее пяти ударов ножом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который в июле 2024 года зарезал жену, а после пытался покончить с собой, отправили под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в середине июля. В семье произошел скандал, в ходе которого мужчина набросился с ножом на жену. Он нанес ей не менее пяти ударов, от которых женщина скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, который в июле 2024 года зарезал жену, а после пытался покончить с собой, отправили под суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в середине июля. В семье произошел скандал, в ходе которого мужчина набросился с ножом на жену. Он нанес ей не менее пяти ударов, от которых женщина скончалась. Мужчина же попытался покончить с собой, но после неудачной попытки явился в полицию и заявил о содеянном.