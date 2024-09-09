ЦИК объявил о победе Беглова на выборах губернатора Петербурга

На выборах главы региона Санкт-Петербурга побеждает нынешний губернатор города Александр Беглов. За него отдали голоса 59,8% жителей, сообщил ЦИК.
«Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 59,80%», — заявили в ТАСС со ссылкой на ЦИК. Там добавили, что были обработаны все 100% протоколов.
Ранее в Санкт-Петербурге завершились трехдневные выборы. По состоянию на 15:00 8 сентября, явка избирателей в городе составила 32,28%.
Беглов также проголосовал на выборах главы региона. Он отметил активное участие петербуржцев в голосовании и наличие всех необходимых условий для этого.
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