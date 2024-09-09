ЦИК объявил о победе Беглова на выборах губернатора Петербурга

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Нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах в губернаторы города, сообщил ЦИК
Нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах в губернаторы города, сообщил ЦИК Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

На выборах главы региона Санкт-Петербурга побеждает нынешний губернатор города Александр Беглов. За него отдали голоса 59,8% жителей, сообщил ЦИК.

«Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 59,80%», — заявили в ТАСС со ссылкой на ЦИК. Там добавили, что были обработаны все 100% протоколов.

Ранее в Санкт-Петербурге завершились трехдневные выборы. По состоянию на 15:00 8 сентября, явка избирателей в городе составила 32,28%. 

Беглов также проголосовал на выборах главы региона. Он отметил активное участие петербуржцев в голосовании и наличие всех необходимых условий для этого.

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На выборах главы региона Санкт-Петербурга побеждает нынешний губернатор города Александр Беглов. За него отдали голоса 59,8% жителей, сообщил ЦИК. «Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 59,80%», — заявили в ТАСС со ссылкой на ЦИК. Там добавили, что были обработаны все 100% протоколов. Ранее в Санкт-Петербурге завершились трехдневные выборы. По состоянию на 15:00 8 сентября, явка избирателей в городе составила 32,28%.  Беглов также проголосовал на выборах главы региона. Он отметил активное участие петербуржцев в голосовании и наличие всех необходимых условий для этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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