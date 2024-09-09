В ГД внесен законопроект, обязывающий пары ходить к психологу перед разводом

Законопроект, обязывающий суд применить меры для примирения супругов при несогласии одного из них на развод, внесен в Госдуму, следует из документа на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Такой мерой, в частности, может назначаться совместный поход членов семьи к психологу.
«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры [к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев <...> при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака]», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Ранее применение этих мер было не обязанностью, а правом судов. В документе также отмечается, что законопроект будет служить для помощи супругам в сохранении семьи.
Ранее стало известно, что Минюст России собирается подготовить законопроект об обязательном примирении супругов, которые решили развестись. В ходе этого примирения супруги смогут договориться о местожительстве детей, а также о вопросах раздела имущества и выплаты алиментов.
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