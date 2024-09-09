В ГД внесен законопроект, обязывающий пары ходить к психологу перед разводом

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В ГД внесли проект, обязывающий суд примирять семьи при разводе, следует из документа закона
В ГД внесли проект, обязывающий суд примирять семьи при разводе, следует из документа закона Фото:

Законопроект, обязывающий суд применить меры для примирения супругов при несогласии одного из них на развод, внесен в Госдуму, следует из документа на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Такой мерой, в частности, может назначаться совместный поход членов семьи к психологу.  

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры [к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев <...> при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака]», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Ранее применение этих мер было не обязанностью, а правом судов. В документе также отмечается, что законопроект будет служить для помощи супругам в сохранении семьи. 

Ранее стало известно, что Минюст России собирается подготовить законопроект об обязательном примирении супругов, которые решили развестись. В ходе этого примирения супруги смогут договориться о местожительстве детей, а также о вопросах раздела имущества и выплаты алиментов.

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Законопроект, обязывающий суд применить меры для примирения супругов при несогласии одного из них на развод, внесен в Госдуму, следует из документа на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Такой мерой, в частности, может назначаться совместный поход членов семьи к психологу.   «Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры [к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев <...> при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака]», — говорится в документе, опубликованном на сайте. Ранее применение этих мер было не обязанностью, а правом судов. В документе также отмечается, что законопроект будет служить для помощи супругам в сохранении семьи.  Ранее стало известно, что Минюст России собирается подготовить законопроект об обязательном примирении супругов, которые решили развестись. В ходе этого примирения супруги смогут договориться о местожительстве детей, а также о вопросах раздела имущества и выплаты алиментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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