РПН признал вредным воздух на Уралмаше после крупного пожара

09 сентября 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Содержание сажи в воздухе увеличилось в 3,5 раза Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге Роспотребнадзор установил превышение содержания сажи в воздухе в несколько раз после крупного пожара в цеху по переработке резины на ул. Коммунистическая. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Установлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза. Остальные показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», — пояснили в РПН. Пожар начал разрастаться утром 9 сентября. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении огня принимали участие десятки спасателей, авиация и другая спецтехника. Пожар ликвидировали через несколько часов. Роспотребнадзор призвал горожан надевать маски и респираторы в районе крупного возгорания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Роспотребнадзор установил превышение содержания сажи в воздухе в несколько раз после крупного пожара в цеху по переработке резины на ул. Коммунистическая. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Установлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза. Остальные показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», — пояснили в РПН. Пожар начал разрастаться утром 9 сентября. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении огня принимали участие десятки спасателей, авиация и другая спецтехника. Пожар ликвидировали через несколько часов. Роспотребнадзор призвал горожан надевать маски и респираторы в районе крупного возгорания.