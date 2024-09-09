РПН признал вредным воздух на Уралмаше после крупного пожара

В Екатеринбурге Роспотребнадзор установил превышение содержания сажи в воздухе в несколько раз после крупного пожара в цеху по переработке резины на ул. Коммунистическая. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Установлено превышение допустимой максимально разовой концентрации углерода (сажи) в 3,5 раза. Остальные показатели находятся в пределах гигиенических нормативов», — пояснили в РПН.
Пожар начал разрастаться утром 9 сентября. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении огня принимали участие десятки спасателей, авиация и другая спецтехника. Пожар ликвидировали через несколько часов. Роспотребнадзор призвал горожан надевать маски и респираторы в районе крупного возгорания.
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