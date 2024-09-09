Губернатор Моор поздравил коллег из Челябинска и Кургана с победой на выборах

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Александр Моор поздравил Текслера (в центре) и Шумкова (справа) с победой на выборах
Александр Моор поздравил Текслера (в центре) и Шумкова (справа) с победой на выборах Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Алексея Текслера и Вадима Шумкова с победой на губернаторских выборах в Челябинской и Курганской областях. Слова поддержки глава региона написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю с уверенной победой на выборах коллег-губернаторов Курганской и Челябинской областей! Вадим Михайлович, Алексей Леонидович, доверие, оказанное вам земляками, дорогого стоит. Подавляющее большинство жителей положительно оценивает ту работу, которая ведется на территориях. Между Курганской, Челябинской и Тюменской областями сложились конструктивные партнерские отношения. Уверен, так будет и впредь!» — написал Моор.

Ранее URA.RU писало, что за Вадима Шумкова свои голоса отдали 85% проголосовавших. За Алексея Текслера отдано более 83%.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Алексея Текслера и Вадима Шумкова с победой на губернаторских выборах в Челябинской и Курганской областях. Слова поддержки глава региона написал в своем telegram-канале. «Поздравляю с уверенной победой на выборах коллег-губернаторов Курганской и Челябинской областей! Вадим Михайлович, Алексей Леонидович, доверие, оказанное вам земляками, дорогого стоит. Подавляющее большинство жителей положительно оценивает ту работу, которая ведется на территориях. Между Курганской, Челябинской и Тюменской областями сложились конструктивные партнерские отношения. Уверен, так будет и впредь!» — написал Моор. Ранее URA.RU писало, что за Вадима Шумкова свои голоса отдали 85% проголосовавших. За Алексея Текслера отдано более 83%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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