Губернатор Моор поздравил коллег из Челябинска и Кургана с победой на выборах

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Алексея Текслера и Вадима Шумкова с победой на губернаторских выборах в Челябинской и Курганской областях. Слова поддержки глава региона написал в своем telegram-канале.
«Поздравляю с уверенной победой на выборах коллег-губернаторов Курганской и Челябинской областей! Вадим Михайлович, Алексей Леонидович, доверие, оказанное вам земляками, дорогого стоит. Подавляющее большинство жителей положительно оценивает ту работу, которая ведется на территориях. Между Курганской, Челябинской и Тюменской областями сложились конструктивные партнерские отношения. Уверен, так будет и впредь!» — написал Моор.
Ранее URA.RU писало, что за Вадима Шумкова свои голоса отдали 85% проголосовавших. За Алексея Текслера отдано более 83%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.