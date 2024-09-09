Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в цеху на Уралмаше

Эксперты установят причину возгорания
В Екатеринбурге сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в цеху по переработке резины на ул. Коммунистическая. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«МЧС России: пожар в Свердловской области ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам», — следует из сообщения.
Возгорание началось ранним утром 9 сентября. Огонь разошелся на 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие десятки спасателей, авиация и другая спецтехника. После ЧП Роспотребнадзор признал вредным воздух на Уралмаше.
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