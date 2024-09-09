Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в цеху на Уралмаше

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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург
Эксперты установят причину возгорания Фото:

В Екатеринбурге сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в цеху по переработке резины на ул. Коммунистическая. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«МЧС России: пожар в Свердловской области ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам», — следует из сообщения.

Возгорание началось ранним утром 9 сентября. Огонь разошелся на 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие десятки спасателей, авиация и другая спецтехника. После ЧП Роспотребнадзор признал вредным воздух на Уралмаше.

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В Екатеринбурге сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в цеху по переработке резины на ул. Коммунистическая. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «МЧС России: пожар в Свердловской области ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам», — следует из сообщения. Возгорание началось ранним утром 9 сентября. Огонь разошелся на 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие десятки спасателей, авиация и другая спецтехника. После ЧП Роспотребнадзор признал вредным воздух на Уралмаше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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