Цены на iPhone 15 Pro упали в преддверии презентации Apple

Цены на iPhone 15 Pro, который на старте продаж стоил 150-170 тысяч рублей, сейчас стоит меньше 95 тысяч рублей. Такое снижение цен, скорее всего, связано с предстоящей презентацией Apple, на которой продемонстрируют новый iPhone 16. Об этом сообщили российские информационные порталы.
«Если на старте продаж айфон [15 Pro] продавали за 150-170 тыс. рублей, то теперь его ценник опустился ниже отметки 95 тыс. рублей. Стоимость упала в среднем на 35%», — заявили на портале Hi-Tech Mail.
Презентация Apple и нового iPhone пройдет 9 сентября в 20:00 по МСК. В продажу телефон поступит 20 сентября, а в России, по предварительным данным, 22 сентября. Предположительно, россияне смогут купить iPhone 16 в комплектации Pro Max на два терабайта памяти минимум за 400 тысяч рублей.
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