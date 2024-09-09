Кейт Миддлтон закончила курс химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, девять месяцев боровшаяся с раком, завершила курс химиотерапии. Об этом заявила сама Миддлтон.
«Я не могу передать вам, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии», — сказала Кейт Миддлтон. Ее слова передали в CNN. Принцесса Уэльская добавила, что у нее начинается «новая фаза выздоровления». В ближайшие месяцы она примет участие в нескольких публичных мероприятиях. Во время лечения Миддлтон появлялась на публике всего два раза, отметили в издании.
Ранее стало известно, чем питалась принцесса Уэльская во время борьбы с раком. Каждое утро она начинала с овсянки и питательных смузи, в состав которых входили капуста, спирулина, матча, шпинат, ромэн, кориандр и черника. На обед Кейт предпочитала вегетарианские блюда, а вечером готовила более сытные — жареную курицу и пасту.
Принцесса Уэльская объявила о своем онкологическом заболевании 22 марта 2024 года. В июне она впервые показалась на публике.
Миддлтон рассказывала, что обнаруженный рак укрепил ее отношения с супругом — принцем Уэльским Уильямом. Болезнь позволила им по-новому взглянуть друг на друга.
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