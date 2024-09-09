Кейт Миддлтон закончила курс химиотерапии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Об онкологическом заболевании принцессы стало известно в марте
Об онкологическом заболевании принцессы стало известно в марте Фото:

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, девять месяцев боровшаяся с раком, завершила курс химиотерапии. Об этом заявила сама Миддлтон. 

«Я не могу передать вам, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии», — сказала Кейт Миддлтон. Ее слова передали в CNN. Принцесса Уэльская добавила, что у нее начинается «новая фаза выздоровления». В ближайшие месяцы она примет участие в нескольких публичных мероприятиях. Во время лечения Миддлтон появлялась на публике всего два раза, отметили в издании. 

Ранее стало известно, чем питалась принцесса Уэльская во время борьбы с раком. Каждое утро она начинала с овсянки и питательных смузи, в состав которых входили капуста, спирулина, матча, шпинат, ромэн, кориандр и черника. На обед Кейт предпочитала вегетарианские блюда, а вечером готовила более сытные — жареную курицу и пасту.

Принцесса Уэльская объявила о своем онкологическом заболевании 22 марта 2024 года. В июне она впервые показалась на публике. 

Миддлтон рассказывала, что обнаруженный рак укрепил ее отношения с супругом — принцем Уэльским Уильямом. Болезнь позволила им по-новому взглянуть друг на друга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, девять месяцев боровшаяся с раком, завершила курс химиотерапии. Об этом заявила сама Миддлтон.  «Я не могу передать вам, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии», — сказала Кейт Миддлтон. Ее слова передали в CNN. Принцесса Уэльская добавила, что у нее начинается «новая фаза выздоровления». В ближайшие месяцы она примет участие в нескольких публичных мероприятиях. Во время лечения Миддлтон появлялась на публике всего два раза, отметили в издании.  Ранее стало известно, чем питалась принцесса Уэльская во время борьбы с раком. Каждое утро она начинала с овсянки и питательных смузи, в состав которых входили капуста, спирулина, матча, шпинат, ромэн, кориандр и черника. На обед Кейт предпочитала вегетарианские блюда, а вечером готовила более сытные — жареную курицу и пасту. Принцесса Уэльская объявила о своем онкологическом заболевании 22 марта 2024 года. В июне она впервые показалась на публике.  Миддлтон рассказывала, что обнаруженный рак укрепил ее отношения с супругом — принцем Уэльским Уильямом. Болезнь позволила им по-новому взглянуть друг на друга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...