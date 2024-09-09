09 сентября 2024

Военкор Котенок задал острые вопросы Алаудинову по поводу драки чеченцев в Анапе

© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов считает несправедливым задержание участников драки в Анапе
Алаудинов считает несправедливым задержание участников драки в Анапе Фото:

После резонансного конфликта между туристами и уроженцами Чечни в Анапе командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выступил в защиту земляков, указав на несправедливое задержание участников драки. Военный корреспондент Юрий Котенок ответил генерал-майору, при этом направив ему два вопроса.

«Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он также задал вопрос о возможной реакции общественности на конфликт в случае, если гипотетически были бы изменены национальности девушек и мужчин.

Котенок также отмечает, что позиция по драке в Анапе может быть только одна. За нарушения порядка участники должны ответить по закону. Обстоятельства инцидента должны быть представлены общественности и рассмотрены с точки зрения закона.

Ранее Алаудинов представил свою версию драки с участием чеченцев в Анапе. По его словам, драке предшествовала попытка уроженцев Чечни познакомиться с девушками, посетившими местное кафе, которая была встречена оскорблениями по национальному признаку. Командир «Ахмата» также уточнил, что инцидент может повлечь за собой усугубление межнациональных отношений в России и привести к расшатанной внутриполитической ситуации. 

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После резонансного конфликта между туристами и уроженцами Чечни в Анапе командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выступил в защиту земляков, указав на несправедливое задержание участников драки. Военный корреспондент Юрий Котенок ответил генерал-майору, при этом направив ему два вопроса. «Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он также задал вопрос о возможной реакции общественности на конфликт в случае, если гипотетически были бы изменены национальности девушек и мужчин. Котенок также отмечает, что позиция по драке в Анапе может быть только одна. За нарушения порядка участники должны ответить по закону. Обстоятельства инцидента должны быть представлены общественности и рассмотрены с точки зрения закона. Ранее Алаудинов представил свою версию драки с участием чеченцев в Анапе. По его словам, драке предшествовала попытка уроженцев Чечни познакомиться с девушками, посетившими местное кафе, которая была встречена оскорблениями по национальному признаку. Командир «Ахмата» также уточнил, что инцидент может повлечь за собой усугубление межнациональных отношений в России и привести к расшатанной внутриполитической ситуации. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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