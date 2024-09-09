09 сентября 2024

Белоусов лично обратился с письмом к бойцам России в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоусов поздравил бойцов с продвижением в Донбассе
Белоусов поздравил бойцов с продвижением в Донбассе Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам ВС РФ в зоне спецоперации с благодарностью за их заслуги в Донбассе. Об этом сказано в официальном Telegram Минобороны РФ.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери. И отступает дальше на Запад», — сказано в телеграмме Белоусова, содержание которой приводится в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Белоусов отметил заслуги и поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 1435-го мотострелкового полка с освобождением от врага Новогродовки (ДНР). Также глава ведомства поздравил командование и личный состав 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка по случаю освобождения Мемрика (ДНР).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам ВС РФ в зоне спецоперации с благодарностью за их заслуги в Донбассе. Об этом сказано в официальном Telegram Минобороны РФ. «В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери. И отступает дальше на Запад», — сказано в телеграмме Белоусова, содержание которой приводится в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Белоусов отметил заслуги и поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 1435-го мотострелкового полка с освобождением от врага Новогродовки (ДНР). Также глава ведомства поздравил командование и личный состав 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка по случаю освобождения Мемрика (ДНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...