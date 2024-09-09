Белоусов лично обратился с письмом к бойцам России в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к бойцам ВС РФ в зоне спецоперации с благодарностью за их заслуги в Донбассе. Об этом сказано в официальном Telegram Минобороны РФ.
«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник несёт существенные потери. И отступает дальше на Запад», — сказано в телеграмме Белоусова, содержание которой приводится в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
Белоусов отметил заслуги и поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 1435-го мотострелкового полка с освобождением от врага Новогродовки (ДНР). Также глава ведомства поздравил командование и личный состав 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка по случаю освобождения Мемрика (ДНР).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.