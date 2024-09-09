Общество ЖКХ и Городская среда На курганском озере построят спортивный комплекс 10 сентября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 + В районе пляжа «Голубые озера» появится ФОК (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане компания «Сибтур» построит физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в районе пляжа «Голубые озера». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. «В рябковском лесопарке в районе Голубых озер построят физкультурно-оздоровительный комплекс на площади 55 тысяч квадратов. Застройщиком выступит компания „Сибтур“», — рассказал инсайдер. Информация о строительстве ФОКа подтверждается данными на сайте мэрии. Компании «Сибтур» выдано соответствующее разрешение. Также корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить подробности проекта. Ранее URA.RU писало, что компания «Сибтур» построит гостиницу рядом с Голубыми озерами в Кургане. Также в рамках инвестиционного проекта застройщик возведет открытый бассейн, ресторан, кафе и кемпинг. Общий объем вложений составит 100 млн рублей. Реализовать проект планируют в течение пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане компания «Сибтур» построит физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в районе пляжа «Голубые озера». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. «В рябковском лесопарке в районе Голубых озер построят физкультурно-оздоровительный комплекс на площади 55 тысяч квадратов. Застройщиком выступит компания „Сибтур“», — рассказал инсайдер. Информация о строительстве ФОКа подтверждается данными на сайте мэрии. Компании «Сибтур» выдано соответствующее разрешение. Также корреспондент URA.RU направил запрос застройщику, чтобы выяснить подробности проекта. Ранее URA.RU писало, что компания «Сибтур» построит гостиницу рядом с Голубыми озерами в Кургане. Также в рамках инвестиционного проекта застройщик возведет открытый бассейн, ресторан, кафе и кемпинг. Общий объем вложений составит 100 млн рублей. Реализовать проект планируют в течение пяти лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям