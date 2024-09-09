09 сентября 2024

В Новокольцовском студенты УрФУ устроили давку в автобусе до вуза. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановки. Тюмень, остановка, автобусная остановка, студенты, остановка автобусная, молодежь
Толпы студентов не могут поместиться в автобус Фото:

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга утром 10 сентября толпа студентов Уральского федерального университета пробивалась в автобус, чтобы доехать до вуза. В соцсетях учащиеся иронизируют над транспортным коллапсом, рассказал очевидец.

«Утро в Новокольцовском начинается не с кофе, а с очередей», — передает telegram-канал Urfu Memes слова одного из студентов. В комментариях к посту учащиеся шутят, что из-за нехватки мест придется садиться на колени водителю. «Спасибо за информацию. Пожалуй, стоит пропустить первую пару», — отметил другой пользователь. Еще один студент предложил собрать деньги на «удлиненную буханку».

О проблеме с общественным транспортом из Новокольцовского студенты написали письмо мэру Алексею Орлову. Учащиеся просили запустить больше автобусов № 56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту. В августе молодые люди, проживающие в общежитиях микрорайона, планировали создать петицию и собрать подписи для привлечения внимания к ситуации.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга утром 10 сентября толпа студентов Уральского федерального университета пробивалась в автобус, чтобы доехать до вуза. В соцсетях учащиеся иронизируют над транспортным коллапсом, рассказал очевидец. «Утро в Новокольцовском начинается не с кофе, а с очередей», — передает telegram-канал Urfu Memes слова одного из студентов. В комментариях к посту учащиеся шутят, что из-за нехватки мест придется садиться на колени водителю. «Спасибо за информацию. Пожалуй, стоит пропустить первую пару», — отметил другой пользователь. Еще один студент предложил собрать деньги на «удлиненную буханку». О проблеме с общественным транспортом из Новокольцовского студенты написали письмо мэру Алексею Орлову. Учащиеся просили запустить больше автобусов № 56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту. В августе молодые люди, проживающие в общежитиях микрорайона, планировали создать петицию и собрать подписи для привлечения внимания к ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...