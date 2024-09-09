В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга утром 10 сентября толпа студентов Уральского федерального университета пробивалась в автобус, чтобы доехать до вуза. В соцсетях учащиеся иронизируют над транспортным коллапсом, рассказал очевидец.
«Утро в Новокольцовском начинается не с кофе, а с очередей», — передает telegram-канал Urfu Memes слова одного из студентов. В комментариях к посту учащиеся шутят, что из-за нехватки мест придется садиться на колени водителю. «Спасибо за информацию. Пожалуй, стоит пропустить первую пару», — отметил другой пользователь. Еще один студент предложил собрать деньги на «удлиненную буханку».
О проблеме с общественным транспортом из Новокольцовского студенты написали письмо мэру Алексею Орлову. Учащиеся просили запустить больше автобусов № 56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту. В августе молодые люди, проживающие в общежитиях микрорайона, планировали создать петицию и собрать подписи для привлечения внимания к ситуации.
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