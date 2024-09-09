09 сентября 2024

В Екатеринбурге нашелся школьник, из-за которого нервничали генералы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Надземные пешеходные переходы. Тюмень , ребенок на велосипеде, мальчик на велосипеде, лестница, надземный переход
Мальчика искали почти сутки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашелся пропавший мальчик, который уехал накануне из дома на велосипеде и не вернулся. Из-за его исчезновения был поднят по тревоге весь личный состав. Вопрос стоял на контроле у руководства свердловской полиции, рассказал URA.RU источник.

«После убийства школьницы в Нижнем Тагиле, которую искали три дня, пропажа 10-летнего мальчика в Екатеринбурге вызвала большую тревогу в полиции. Вопрос стоял на контроле у шефа свердловского ГУВД Александра Мешкова и его замов. О поисках ребенка им докладывали регулярно. Говорят, когда сообщили, что мальчик нашелся целым и невредимым, Мешков отреагировал очень эмоционально», — сказал собеседник агентства.

При этом он затруднился пояснить, где и при каких обстоятельствах был найден ребенок, но уверил, что с ним все в порядке. 10-летний мальчик пропал 9 сентября. Он уехал из дома по улице Балакирева на велосипеде на прогулку и не вернулся. При себе у ребенка не было сотового телефона, ранее он из дома не убегал. Во время поисков удалось найти видео с камер наблюдения, которые зафиксировали поездку школьника.

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В Екатеринбурге нашелся пропавший мальчик, который уехал накануне из дома на велосипеде и не вернулся. Из-за его исчезновения был поднят по тревоге весь личный состав. Вопрос стоял на контроле у руководства свердловской полиции, рассказал URA.RU источник. «После убийства школьницы в Нижнем Тагиле, которую искали три дня, пропажа 10-летнего мальчика в Екатеринбурге вызвала большую тревогу в полиции. Вопрос стоял на контроле у шефа свердловского ГУВД Александра Мешкова и его замов. О поисках ребенка им докладывали регулярно. Говорят, когда сообщили, что мальчик нашелся целым и невредимым, Мешков отреагировал очень эмоционально», — сказал собеседник агентства. При этом он затруднился пояснить, где и при каких обстоятельствах был найден ребенок, но уверил, что с ним все в порядке. 10-летний мальчик пропал 9 сентября. Он уехал из дома по улице Балакирева на велосипеде на прогулку и не вернулся. При себе у ребенка не было сотового телефона, ранее он из дома не убегал. Во время поисков удалось найти видео с камер наблюдения, которые зафиксировали поездку школьника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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