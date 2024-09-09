В Екатеринбурге нашелся пропавший мальчик, который уехал накануне из дома на велосипеде и не вернулся. Из-за его исчезновения был поднят по тревоге весь личный состав. Вопрос стоял на контроле у руководства свердловской полиции, рассказал URA.RU источник.
«После убийства школьницы в Нижнем Тагиле, которую искали три дня, пропажа 10-летнего мальчика в Екатеринбурге вызвала большую тревогу в полиции. Вопрос стоял на контроле у шефа свердловского ГУВД Александра Мешкова и его замов. О поисках ребенка им докладывали регулярно. Говорят, когда сообщили, что мальчик нашелся целым и невредимым, Мешков отреагировал очень эмоционально», — сказал собеседник агентства.
При этом он затруднился пояснить, где и при каких обстоятельствах был найден ребенок, но уверил, что с ним все в порядке. 10-летний мальчик пропал 9 сентября. Он уехал из дома по улице Балакирева на велосипеде на прогулку и не вернулся. При себе у ребенка не было сотового телефона, ранее он из дома не убегал. Во время поисков удалось найти видео с камер наблюдения, которые зафиксировали поездку школьника.
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