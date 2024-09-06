«Животное и лучик света»: кто и почему зверски убил 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

Обвиняемому в изнасиловании и убийстве ребенка в Тагиле грозит пожизненный срок

07 сентября 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Александров пытался бежать на СВО, но был задержан по горячим следам Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Свердловская область потрясена гибелью 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, которая, по версии следствия, стала жертвой педофила. После исчезновения ее трое суток искали сотни людей и нашли бездыханное тело в подвале. Девочка была изнасилована и задушена. В совершении преступления обвиняется сосед ребенка, ветеран ЧВК «Вагнер» и экс-сотрудник «Уралвагонзавода» Владимир Александров. О трагической истории, за которой неделю, затаив дыхание, следили уральцы, — в материале URA.RU. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ Девочка была найдена убитой Фото URA.RU Пятиклассница пропала вечером 30 сентября, но хватились ее только утром 31-го. В ту роковую ночь ее отец был на смене — он работает на «Уралвагонзаводе», а мама девочки умерла от тяжелой болезни месяц назад. Мужчина, вернувшись домой, сначала сам побежал искать дочь, но, поняв, что в одиночку не справиться, обратился в полицию. К поискам подключились и волонтеры, которые вместе с силовиками прочесывали улицы и обходили дворы и дома. Подростка искали на школьных линейках 1 сентября и на кладбище, где похоронена мама: поисковики допускали, что осиротевшая девочка может быть на ее могиле. ПОИСКИ Новость по теме Найти тело убитой школьницы позволил секретный эксперимент Поиски длились почти три дня. За это время были опрошены десятки людей, осмотрены подвалы, чердаки и заброшенные комнаты общежития на улице Юности, в котором проживал пропавший ребенок. Между тем СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». К поискам школьницы подключился экс-начальник, а ныне первый замруководителя свердловского следственного комитета Анатолий Надбитов. Именно его опыт помог сдвинуть дело с мертвой точки. В общежитии, где жила с папой девочка, были найдены некие улики, которые указывали на криминальный след в исчезновении ребенка. Во дворе обнаружили телефон и предметы одежды школьницы — в крови. В свете вновь открывшихся данных поиски закрутились с удвоенной силой. 3 сентября тело ученицы обнаружили в подвале общежития. Она была изнасилована и убита. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ Подозреваемый в суде прятал лицо Фото URA.RU В тот же день появилась и информация, что подозреваемый задержан. Им оказался мужчина из соседнего подъезда общаги — ветеран СВО, участник ЧВК «Вагнер» Владимир Александров, который до недавнего времени работал на УВЗ. Поймать его удалось в Москве, куда он успел улететь, намереваясь оттуда рвануть в Грозный, вступить в чеченский батальон «Ахмат» и вновь попроситься на фронт. Взять его оперативникам удалось спокойно, без шума. В тот же день его этапировали на Урал. СОСЕД Соседи считали Александрова положительным человеком Фото: Илья Московец © URA.RU По рассказу жителей общаги, Александров поселился у них три месяца назад. Он женат, воспитывает падчерицу, но из-за возникших размолвок семья решила пожить отдельно. Мужчина снял комнату в общежитии и производил на соседей очень приятное впечатление. Он был вежлив, скромен, приветлив, особенно с детьми. Оборудовал во дворе песочницу и задаривал соседских ребятишек подарками и сладостями. «Женщин к себе не водил, только падчерица бывала в гостях. Выпивал, но в меру. Производил впечатление нормального человека», — рассказывали жильцы. Многие знали, что ранее он был судим, потом амнистирован, как участник СВО, но немногие знали, за что он сидел. А отбывал ранее наказание Александров за изнасилование. ПРЕСТУПЛЕНИЕ Новость по теме Ветеран СВО сводил тагильскую школьницу в пиццерию перед убийством В роковой вечер 30 августа, когда пропал подросток, Александров закатил пирушку и жарил во дворе шашлыки. Школьница гуляла рядом и якобы видела эту сцену и даже снимала соседа на телефон. Тогда, а может быть и ранее, он мог заприметить симпатичную белокурую девочку. В какой-то момент в разгар вечеринки Александров поднялся в квартиру школьницы, где был ее отец, и позвал того поесть мяса. Мужчина отказался, сославшись, что ему скоро уходить в ночную смену. Таким образом, Александров знал, что его маленькая соседка останется дома одна. Когда ее отец ушел на работу, он заманил девочку сначала в пиццерию, а потом — к себе домой. Как предполагает следствие, там он изнасиловал ребенка, потом отнес в подвал общежития и задушил. ЛОГОВО Девочку изнасиловали в комнате, а убили в подвале общаги Фото URA.RU В комнате предполагаемого преступника нашли кровь и волосы жертвы. Также там обнаружили секс-игрушки. Примечательно, что пока Александров еще не был задержан, переписку с ним вели оперативники — с телефона приятеля-соседа. Они словно невзначай рассказывали, что прошли обыски во всех квартирах и что у Александрова найдены фаллоимитатор и прочие секс-атрибуты. На что мужчина отшутился, что это прикололись его коллеги и сделали необычный подарок. Он не подозревал, что оперативники уже идут по его следу. СВИДЕТЕЛЬ Новость по теме «Был задумчивый, бледный»: как обвиняемый в убийстве девочки бежал из Нижнего Тагила По подозрению в причастности к преступлению был задержан еще один человек — коллега Александрова по цеху Андрей. Однако после проверки фактов и показаний его с извинениями отпустили, изменив статус на свидетеля. Он рассказал URA.RU, что утром 31 сентября (то есть через несколько часов после убийства — прим. ред.) Александров опоздал на работу, был бледный, вялый и ни с кем не общался. На следующий день, 1 сентября, он позвонил Андрею, сказал, что находится у жены и попросил забрать «для серьезного разговора». «Объяснил мне, что денег нет, что увольняется и возвращается на фронт, причем срочно. Попросил отвезти его на следующий день в аэропорт Кольцово. Я согласился. Мы отработали ночную смену и наутро, 2 числа, он быстро уволился, и я увез его на самолет», — вспоминал Андрей. ЭКСПЕРИМЕНТ Следственный эксперимент провели на месте убийства Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанный Александров признался сыщикам в преступлении и заявил о раскаянии. На следственном эксперименте он показал, как расправлялся с ребенком. Для проведения следственных действий его привезли в общежитие, жильцы которого встретили бывшего соседа криками: «Животное! Убийца!». А отец убитой девочки даже схватился за нож и хотел расправиться с предполагаемым душегубом. В последний момент его остановила полиция. АРЕСТ Отец девочки раздавлен горем Фото URA.RU Александрову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней девочки. Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд постановил заключить его под арест до 2 ноября. С такой мерой пресечения согласился и сам Александров, и его адвокат Рустам Ризванов. Защитник объяснил, что под арестом его клиенту будет безопаснее. «Это спасет его от возможного самосуда», — объяснил Ризванов. В зале заседаний его подзащитный прятал лицо под медицинской маской и избегал смотреть в глаза отцу девочки, который тоже пришел в суд. Памятуя о следственном эксперименте, его досмотрели особенно тщательно и даже заставили вынуть стельки, опасаясь, как бы он не пронес оружия. Когда мера пресечения была избрана, отец убитой разрыдался: «У меня был самый хороший ребенок», — сказал раздавленный горем мужчина, который за месяц лишился и жены, и дочки. ПРОЩАНИЕ Школьницу похоронили рядом с мамой Фото URA.RU Похоронили девочку 6 сентября на кладбище «Пихтовые горы» — рядом с мамой. Школьница не была крещеной, но прощание с ней прошло в храме Воскресения Христова, правда, без отпевания. Для девочки выбрали белый гроб, она была укутана в белый саван. Проститься с ней пришло много людей. «Она была лучиком солнца и успела принести много тепла на своем коротком пути. Мы будем помнить ее той, которая всегда светила. Пусть ее доброта и теплота вдохновляет нас быть лучше и ценить жизнь», — сказала церемониймейстер. Могилу девочки усыпали цветами и игрушками, которые она так любила. Все, что известно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область потрясена гибелью 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, которая, по версии следствия, стала жертвой педофила. После исчезновения ее трое суток искали сотни людей и нашли бездыханное тело в подвале. Девочка была изнасилована и задушена. В совершении преступления обвиняется сосед ребенка, ветеран ЧВК «Вагнер» и экс-сотрудник «Уралвагонзавода» Владимир Александров. О трагической истории, за которой неделю, затаив дыхание, следили уральцы, — в материале URA.RU. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ Пятиклассница пропала вечером 30 сентября, но хватились ее только утром 31-го. В ту роковую ночь ее отец был на смене — он работает на «Уралвагонзаводе», а мама девочки умерла от тяжелой болезни месяц назад. Мужчина, вернувшись домой, сначала сам побежал искать дочь, но, поняв, что в одиночку не справиться, обратился в полицию. К поискам подключились и волонтеры, которые вместе с силовиками прочесывали улицы и обходили дворы и дома. Подростка искали на школьных линейках 1 сентября и на кладбище, где похоронена мама: поисковики допускали, что осиротевшая девочка может быть на ее могиле. ПОИСКИ Поиски длились почти три дня. За это время были опрошены десятки людей, осмотрены подвалы, чердаки и заброшенные комнаты общежития на улице Юности, в котором проживал пропавший ребенок. Между тем СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». К поискам школьницы подключился экс-начальник, а ныне первый замруководителя свердловского следственного комитета Анатолий Надбитов. Именно его опыт помог сдвинуть дело с мертвой точки. В общежитии, где жила с папой девочка, были найдены некие улики, которые указывали на криминальный след в исчезновении ребенка. Во дворе обнаружили телефон и предметы одежды школьницы — в крови. В свете вновь открывшихся данных поиски закрутились с удвоенной силой. 3 сентября тело ученицы обнаружили в подвале общежития. Она была изнасилована и убита. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В тот же день появилась и информация, что подозреваемый задержан. Им оказался мужчина из соседнего подъезда общаги — ветеран СВО, участник ЧВК «Вагнер» Владимир Александров, который до недавнего времени работал на УВЗ. Поймать его удалось в Москве, куда он успел улететь, намереваясь оттуда рвануть в Грозный, вступить в чеченский батальон «Ахмат» и вновь попроситься на фронт. Взять его оперативникам удалось спокойно, без шума. В тот же день его этапировали на Урал. СОСЕД По рассказу жителей общаги, Александров поселился у них три месяца назад. Он женат, воспитывает падчерицу, но из-за возникших размолвок семья решила пожить отдельно. Мужчина снял комнату в общежитии и производил на соседей очень приятное впечатление. Он был вежлив, скромен, приветлив, особенно с детьми. Оборудовал во дворе песочницу и задаривал соседских ребятишек подарками и сладостями. «Женщин к себе не водил, только падчерица бывала в гостях. Выпивал, но в меру. Производил впечатление нормального человека», — рассказывали жильцы. Многие знали, что ранее он был судим, потом амнистирован, как участник СВО, но немногие знали, за что он сидел. А отбывал ранее наказание Александров за изнасилование. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В роковой вечер 30 августа, когда пропал подросток, Александров закатил пирушку и жарил во дворе шашлыки. Школьница гуляла рядом и якобы видела эту сцену и даже снимала соседа на телефон. Тогда, а может быть и ранее, он мог заприметить симпатичную белокурую девочку. В какой-то момент в разгар вечеринки Александров поднялся в квартиру школьницы, где был ее отец, и позвал того поесть мяса. Мужчина отказался, сославшись, что ему скоро уходить в ночную смену. Таким образом, Александров знал, что его маленькая соседка останется дома одна. Когда ее отец ушел на работу, он заманил девочку сначала в пиццерию, а потом — к себе домой. Как предполагает следствие, там он изнасиловал ребенка, потом отнес в подвал общежития и задушил. ЛОГОВО В комнате предполагаемого преступника нашли кровь и волосы жертвы. Также там обнаружили секс-игрушки. Примечательно, что пока Александров еще не был задержан, переписку с ним вели оперативники — с телефона приятеля-соседа. Они словно невзначай рассказывали, что прошли обыски во всех квартирах и что у Александрова найдены фаллоимитатор и прочие секс-атрибуты. На что мужчина отшутился, что это прикололись его коллеги и сделали необычный подарок. Он не подозревал, что оперативники уже идут по его следу. СВИДЕТЕЛЬ По подозрению в причастности к преступлению был задержан еще один человек — коллега Александрова по цеху Андрей. Однако после проверки фактов и показаний его с извинениями отпустили, изменив статус на свидетеля. Он рассказал URA.RU, что утром 31 сентября (то есть через несколько часов после убийства — прим. ред.) Александров опоздал на работу, был бледный, вялый и ни с кем не общался. На следующий день, 1 сентября, он позвонил Андрею, сказал, что находится у жены и попросил забрать «для серьезного разговора». «Объяснил мне, что денег нет, что увольняется и возвращается на фронт, причем срочно. Попросил отвезти его на следующий день в аэропорт Кольцово. Я согласился. Мы отработали ночную смену и наутро, 2 числа, он быстро уволился, и я увез его на самолет», — вспоминал Андрей. ЭКСПЕРИМЕНТ Задержанный Александров признался сыщикам в преступлении и заявил о раскаянии. На следственном эксперименте он показал, как расправлялся с ребенком. Для проведения следственных действий его привезли в общежитие, жильцы которого встретили бывшего соседа криками: «Животное! Убийца!». А отец убитой девочки даже схватился за нож и хотел расправиться с предполагаемым душегубом. В последний момент его остановила полиция. АРЕСТ Александрову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней девочки. Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд постановил заключить его под арест до 2 ноября. С такой мерой пресечения согласился и сам Александров, и его адвокат Рустам Ризванов. Защитник объяснил, что под арестом его клиенту будет безопаснее. «Это спасет его от возможного самосуда», — объяснил Ризванов. В зале заседаний его подзащитный прятал лицо под медицинской маской и избегал смотреть в глаза отцу девочки, который тоже пришел в суд. Памятуя о следственном эксперименте, его досмотрели особенно тщательно и даже заставили вынуть стельки, опасаясь, как бы он не пронес оружия. Когда мера пресечения была избрана, отец убитой разрыдался: «У меня был самый хороший ребенок», — сказал раздавленный горем мужчина, который за месяц лишился и жены, и дочки. ПРОЩАНИЕ Похоронили девочку 6 сентября на кладбище «Пихтовые горы» — рядом с мамой. Школьница не была крещеной, но прощание с ней прошло в храме Воскресения Христова, правда, без отпевания. Для девочки выбрали белый гроб, она была укутана в белый саван. Проститься с ней пришло много людей. «Она была лучиком солнца и успела принести много тепла на своем коротком пути. Мы будем помнить ее той, которая всегда светила. Пусть ее доброта и теплота вдохновляет нас быть лучше и ценить жизнь», — сказала церемониймейстер. Могилу девочки усыпали цветами и игрушками, которые она так любила. Все, что известно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.