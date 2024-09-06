«Животное и лучик света»: кто и почему зверски убил 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле

Свердловская область потрясена гибелью 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, которая, по версии следствия, стала жертвой педофила. После исчезновения ее трое суток искали сотни людей и нашли бездыханное тело в подвале. Девочка была изнасилована и задушена. В совершении преступления обвиняется сосед ребенка, ветеран ЧВК «Вагнер» и экс-сотрудник «Уралвагонзавода» Владимир Александров. О трагической истории, за которой неделю, затаив дыхание, следили уральцы, — в материале URA.RU.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Девочка была найдена убитой
Фото URA.RU
Пятиклассница пропала вечером 30 сентября, но хватились ее только утром 31-го. В ту роковую ночь ее отец был на смене — он работает на «Уралвагонзаводе», а мама девочки умерла от тяжелой болезни месяц назад. Мужчина, вернувшись домой, сначала сам побежал искать дочь, но, поняв, что в одиночку не справиться, обратился в полицию. К поискам подключились и волонтеры, которые вместе с силовиками прочесывали улицы и обходили дворы и дома. Подростка искали на школьных линейках 1 сентября и на кладбище, где похоронена мама: поисковики допускали, что осиротевшая девочка может быть на ее могиле.
Поиски длились почти три дня. За это время были опрошены десятки людей, осмотрены подвалы, чердаки и заброшенные комнаты общежития на улице Юности, в котором проживал пропавший ребенок. Между тем СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». К поискам школьницы подключился экс-начальник, а ныне первый замруководителя свердловского следственного комитета Анатолий Надбитов. Именно его опыт помог сдвинуть дело с мертвой точки. В общежитии, где жила с папой девочка, были найдены некие улики, которые указывали на криминальный след в исчезновении ребенка. Во дворе обнаружили телефон и предметы одежды школьницы — в крови. В свете вновь открывшихся данных поиски закрутились с удвоенной силой. 3 сентября тело ученицы обнаружили в подвале общежития. Она была изнасилована и убита.
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Подозреваемый в суде прятал лицо
Фото URA.RU
В тот же день появилась и информация, что подозреваемый задержан. Им оказался мужчина из соседнего подъезда общаги — ветеран СВО, участник ЧВК «Вагнер» Владимир Александров, который до недавнего времени работал на УВЗ. Поймать его удалось в Москве, куда он успел улететь, намереваясь оттуда рвануть в Грозный, вступить в чеченский батальон «Ахмат» и вновь попроситься на фронт. Взять его оперативникам удалось спокойно, без шума. В тот же день его этапировали на Урал.
СОСЕД
Соседи считали Александрова положительным человеком
По рассказу жителей общаги, Александров поселился у них три месяца назад. Он женат, воспитывает падчерицу, но из-за возникших размолвок семья решила пожить отдельно. Мужчина снял комнату в общежитии и производил на соседей очень приятное впечатление. Он был вежлив, скромен, приветлив, особенно с детьми. Оборудовал во дворе песочницу и задаривал соседских ребятишек подарками и сладостями. «Женщин к себе не водил, только падчерица бывала в гостях. Выпивал, но в меру. Производил впечатление нормального человека», — рассказывали жильцы. Многие знали, что ранее он был судим, потом амнистирован, как участник СВО, но немногие знали, за что он сидел. А отбывал ранее наказание Александров за изнасилование.
В роковой вечер 30 августа, когда пропал подросток, Александров закатил пирушку и жарил во дворе шашлыки. Школьница гуляла рядом и якобы видела эту сцену и даже снимала соседа на телефон. Тогда, а может быть и ранее, он мог заприметить симпатичную белокурую девочку. В какой-то момент в разгар вечеринки Александров поднялся в квартиру школьницы, где был ее отец, и позвал того поесть мяса. Мужчина отказался, сославшись, что ему скоро уходить в ночную смену. Таким образом, Александров знал, что его маленькая соседка останется дома одна. Когда ее отец ушел на работу, он заманил девочку сначала в пиццерию, а потом — к себе домой. Как предполагает следствие, там он изнасиловал ребенка, потом отнес в подвал общежития и задушил.
ЛОГОВО
Девочку изнасиловали в комнате, а убили в подвале общаги
Фото URA.RU
В комнате предполагаемого преступника нашли кровь и волосы жертвы. Также там обнаружили секс-игрушки. Примечательно, что пока Александров еще не был задержан, переписку с ним вели оперативники — с телефона приятеля-соседа. Они словно невзначай рассказывали, что прошли обыски во всех квартирах и что у Александрова найдены фаллоимитатор и прочие секс-атрибуты. На что мужчина отшутился, что это прикололись его коллеги и сделали необычный подарок. Он не подозревал, что оперативники уже идут по его следу.
По подозрению в причастности к преступлению был задержан еще один человек — коллега Александрова по цеху Андрей. Однако после проверки фактов и показаний его с извинениями отпустили, изменив статус на свидетеля. Он рассказал URA.RU, что утром 31 сентября (то есть через несколько часов после убийства — прим. ред.) Александров опоздал на работу, был бледный, вялый и ни с кем не общался. На следующий день, 1 сентября, он позвонил Андрею, сказал, что находится у жены и попросил забрать «для серьезного разговора». «Объяснил мне, что денег нет, что увольняется и возвращается на фронт, причем срочно. Попросил отвезти его на следующий день в аэропорт Кольцово. Я согласился. Мы отработали ночную смену и наутро, 2 числа, он быстро уволился, и я увез его на самолет», — вспоминал Андрей.
ЭКСПЕРИМЕНТ
Следственный эксперимент провели на месте убийства
Задержанный Александров признался сыщикам в преступлении и заявил о раскаянии. На следственном эксперименте он показал, как расправлялся с ребенком. Для проведения следственных действий его привезли в общежитие, жильцы которого встретили бывшего соседа криками: «Животное! Убийца!». А отец убитой девочки даже схватился за нож и хотел расправиться с предполагаемым душегубом. В последний момент его остановила полиция.
АРЕСТ
Отец девочки раздавлен горем
Фото URA.RU
Александрову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней девочки. Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд постановил заключить его под арест до 2 ноября. С такой мерой пресечения согласился и сам Александров, и его адвокат Рустам Ризванов. Защитник объяснил, что под арестом его клиенту будет безопаснее. «Это спасет его от возможного самосуда», — объяснил Ризванов. В зале заседаний его подзащитный прятал лицо под медицинской маской и избегал смотреть в глаза отцу девочки, который тоже пришел в суд. Памятуя о следственном эксперименте, его досмотрели особенно тщательно и даже заставили вынуть стельки, опасаясь, как бы он не пронес оружия. Когда мера пресечения была избрана, отец убитой разрыдался: «У меня был самый хороший ребенок», — сказал раздавленный горем мужчина, который за месяц лишился и жены, и дочки.
ПРОЩАНИЕ
Школьницу похоронили рядом с мамой
Фото URA.RU
Похоронили девочку 6 сентября на кладбище «Пихтовые горы» — рядом с мамой. Школьница не была крещеной, но прощание с ней прошло в храме Воскресения Христова, правда, без отпевания. Для девочки выбрали белый гроб, она была укутана в белый саван. Проститься с ней пришло много людей. «Она была лучиком солнца и успела принести много тепла на своем коротком пути. Мы будем помнить ее той, которая всегда светила. Пусть ее доброта и теплота вдохновляет нас быть лучше и ценить жизнь», — сказала церемониймейстер. Могилу девочки усыпали цветами и игрушками, которые она так любила. Все, что известно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.
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Свердловская область потрясена гибелью 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, которая, по версии следствия, стала жертвой педофила. После исчезновения ее трое суток искали сотни людей и нашли бездыханное тело в подвале. Девочка была изнасилована и задушена. В совершении преступления обвиняется сосед ребенка, ветеран ЧВК «Вагнер» и экс-сотрудник «Уралвагонзавода» Владимир Александров. О трагической истории, за которой неделю, затаив дыхание, следили уральцы, — в материале URA.RU. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ Пятиклассница пропала вечером 30 сентября, но хватились ее только утром 31-го. В ту роковую ночь ее отец был на смене — он работает на «Уралвагонзаводе», а мама девочки умерла от тяжелой болезни месяц назад. Мужчина, вернувшись домой, сначала сам побежал искать дочь, но, поняв, что в одиночку не справиться, обратился в полицию. К поискам подключились и волонтеры, которые вместе с силовиками прочесывали улицы и обходили дворы и дома. Подростка искали на школьных линейках 1 сентября и на кладбище, где похоронена мама: поисковики допускали, что осиротевшая девочка может быть на ее могиле. ПОИСКИ Поиски длились почти три дня. За это время были опрошены десятки людей, осмотрены подвалы, чердаки и заброшенные комнаты общежития на улице Юности, в котором проживал пропавший ребенок. Между тем СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». К поискам школьницы подключился экс-начальник, а ныне первый замруководителя свердловского следственного комитета Анатолий Надбитов. Именно его опыт помог сдвинуть дело с мертвой точки. В общежитии, где жила с папой девочка, были найдены некие улики, которые указывали на криминальный след в исчезновении ребенка. Во дворе обнаружили телефон и предметы одежды школьницы — в крови. В свете вновь открывшихся данных поиски закрутились с удвоенной силой. 3 сентября тело ученицы обнаружили в подвале общежития. Она была изнасилована и убита. ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В тот же день появилась и информация, что подозреваемый задержан. Им оказался мужчина из соседнего подъезда общаги — ветеран СВО, участник ЧВК «Вагнер» Владимир Александров, который до недавнего времени работал на УВЗ. Поймать его удалось в Москве, куда он успел улететь, намереваясь оттуда рвануть в Грозный, вступить в чеченский батальон «Ахмат» и вновь попроситься на фронт. Взять его оперативникам удалось спокойно, без шума. В тот же день его этапировали на Урал. СОСЕД По рассказу жителей общаги, Александров поселился у них три месяца назад. Он женат, воспитывает падчерицу, но из-за возникших размолвок семья решила пожить отдельно. Мужчина снял комнату в общежитии и производил на соседей очень приятное впечатление. Он был вежлив, скромен, приветлив, особенно с детьми. Оборудовал во дворе песочницу и задаривал соседских ребятишек подарками и сладостями. «Женщин к себе не водил, только падчерица бывала в гостях. Выпивал, но в меру. Производил впечатление нормального человека», — рассказывали жильцы. Многие знали, что ранее он был судим, потом амнистирован, как участник СВО, но немногие знали, за что он сидел. А отбывал ранее наказание Александров за изнасилование. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В роковой вечер 30 августа, когда пропал подросток, Александров закатил пирушку и жарил во дворе шашлыки. Школьница гуляла рядом и якобы видела эту сцену и даже снимала соседа на телефон. Тогда, а может быть и ранее, он мог заприметить симпатичную белокурую девочку. В какой-то момент в разгар вечеринки Александров поднялся в квартиру школьницы, где был ее отец, и позвал того поесть мяса. Мужчина отказался, сославшись, что ему скоро уходить в ночную смену. Таким образом, Александров знал, что его маленькая соседка останется дома одна. Когда ее отец ушел на работу, он заманил девочку сначала в пиццерию, а потом — к себе домой. Как предполагает следствие, там он изнасиловал ребенка, потом отнес в подвал общежития и задушил. ЛОГОВО В комнате предполагаемого преступника нашли кровь и волосы жертвы. Также там обнаружили секс-игрушки. Примечательно, что пока Александров еще не был задержан, переписку с ним вели оперативники — с телефона приятеля-соседа. Они словно невзначай рассказывали, что прошли обыски во всех квартирах и что у Александрова найдены фаллоимитатор и прочие секс-атрибуты. На что мужчина отшутился, что это прикололись его коллеги и сделали необычный подарок. Он не подозревал, что оперативники уже идут по его следу. СВИДЕТЕЛЬ По подозрению в причастности к преступлению был задержан еще один человек — коллега Александрова по цеху Андрей. Однако после проверки фактов и показаний его с извинениями отпустили, изменив статус на свидетеля. Он рассказал URA.RU, что утром 31 сентября (то есть через несколько часов после убийства — прим. ред.) Александров опоздал на работу, был бледный, вялый и ни с кем не общался. На следующий день, 1 сентября, он позвонил Андрею, сказал, что находится у жены и попросил забрать «для серьезного разговора». «Объяснил мне, что денег нет, что увольняется и возвращается на фронт, причем срочно. Попросил отвезти его на следующий день в аэропорт Кольцово. Я согласился. Мы отработали ночную смену и наутро, 2 числа, он быстро уволился, и я увез его на самолет», — вспоминал Андрей. ЭКСПЕРИМЕНТ Задержанный Александров признался сыщикам в преступлении и заявил о раскаянии. На следственном эксперименте он показал, как расправлялся с ребенком. Для проведения следственных действий его привезли в общежитие, жильцы которого встретили бывшего соседа криками: «Животное! Убийца!». А отец убитой девочки даже схватился за нож и хотел расправиться с предполагаемым душегубом. В последний момент его остановила полиция. АРЕСТ Александрову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве малолетней девочки. Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд постановил заключить его под арест до 2 ноября. С такой мерой пресечения согласился и сам Александров, и его адвокат Рустам Ризванов. Защитник объяснил, что под арестом его клиенту будет безопаснее. «Это спасет его от возможного самосуда», — объяснил Ризванов. В зале заседаний его подзащитный прятал лицо под медицинской маской и избегал смотреть в глаза отцу девочки, который тоже пришел в суд. Памятуя о следственном эксперименте, его досмотрели особенно тщательно и даже заставили вынуть стельки, опасаясь, как бы он не пронес оружия. Когда мера пресечения была избрана, отец убитой разрыдался: «У меня был самый хороший ребенок», — сказал раздавленный горем мужчина, который за месяц лишился и жены, и дочки. ПРОЩАНИЕ Похоронили девочку 6 сентября на кладбище «Пихтовые горы» — рядом с мамой. Школьница не была крещеной, но прощание с ней прошло в храме Воскресения Христова, правда, без отпевания. Для девочки выбрали белый гроб, она была укутана в белый саван. Проститься с ней пришло много людей. «Она была лучиком солнца и успела принести много тепла на своем коротком пути. Мы будем помнить ее той, которая всегда светила. Пусть ее доброта и теплота вдохновляет нас быть лучше и ценить жизнь», — сказала церемониймейстер. Могилу девочки усыпали цветами и игрушками, которые она так любила. Все, что известно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.