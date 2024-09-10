Шойгу раскрыл, от какого предложения отказалась Украина, а Путин согласился

Шойгу: Путин согласился на отказ от ударов по энергетике, Украина — нет
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Украина отказалась отойти от ударов по объектам энергетики, заявил Шойгу
Украина отказалась отойти от ударов по объектам энергетики, заявил Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Перед вторжением в Курскую область украинские власти отказались от турецкого предложения не атаковать энергетическую инфраструктуру и гражданский флот, в то время как президент России Владимир Путин согласился с ним. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Турция нам предложила не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял такое решение», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что власти Украины отказались принимать эти договоренности.

Союзники не разрешают Украине заключить мирное соглашение с Москвой, так как это будет означать победу России и негативно скажется на шансах кандидата в президенты США Камалы Харрис в будущих выборах, заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком. Он отметил, что Украина сейчас в сложном положении, и последствия для украинцев могут быть катастрофическими. Дотком раскритиковал президента США Джо Байдена и Харрис, назвав их ответственными за многочисленные жертвы.

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Перед вторжением в Курскую область украинские власти отказались от турецкого предложения не атаковать энергетическую инфраструктуру и гражданский флот, в то время как президент России Владимир Путин согласился с ним. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. «Турция нам предложила не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял такое решение», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что власти Украины отказались принимать эти договоренности. Союзники не разрешают Украине заключить мирное соглашение с Москвой, так как это будет означать победу России и негативно скажется на шансах кандидата в президенты США Камалы Харрис в будущих выборах, заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком. Он отметил, что Украина сейчас в сложном положении, и последствия для украинцев могут быть катастрофическими. Дотком раскритиковал президента США Джо Байдена и Харрис, назвав их ответственными за многочисленные жертвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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