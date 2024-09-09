Победителям ямальской викторины вручили новые автомобили

Победителям вручили ключи от "Лады Granta" (архивное фото)
Новые автомобили «Лада Гранта» вручили победителям викторины «Уютный Ямал». Об этом сообщило телевизионное информационное агентство «МИГ».
«Счастливыми обладателями главных подарков викторины „Уютный Ямал“ стали Виктор Томчик и Сергей Морев. Подарки разыграли в воскресенье в прямом эфире медиахолдинга „МИГ“ с помощью рандомайзера», — рассказали в telegram-канале «МИГ. Ноябрьск».
Ранее URA.RU рассказывало о самых удачливых ямальцах, выигравших крупные суммы в лотереях. В пятерку победителей вошли жители ЯНАО, которые выиграли от одного до 13 миллионов рублей.
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