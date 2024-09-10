Два уральских губернатора будут оценивать деятельность органов исполнительной власти в РФ

Артюхов и Текслер вошли в комиссию Госсовета по оценке исполнительной власти
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Артюхов и Текслер войдут в госсовет, чтобы оценить эффективность субъектов России
Артюхов и Текслер войдут в госсовет, чтобы оценить эффективность субъектов России Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошли в состав комиссии Госсовета, занимающейся координацией и оценкой работы исполнительных органов субъектов РФ. Информация о назначении содержится в распоряжении президента РФ Владимира Путина.

«В состав Государственной комиссии РФ по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ утвердить: Артюхова Д. А. — губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Текслера А. Л. — губернатора Челябинской области», — сообщается в распоряжении Путина.

Помимо этой комиссии, Артюхов возглавляет совет по вопросам молодежи и детей, а Текслер — председатель комиссии по вопросам экономики и финансов. Распоряжение о новых должностях губернаторов вступило в силу девятого сентября.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошли в состав комиссии Госсовета, занимающейся координацией и оценкой работы исполнительных органов субъектов РФ. Информация о назначении содержится в распоряжении президента РФ Владимира Путина. «В состав Государственной комиссии РФ по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ утвердить: Артюхова Д. А. — губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Текслера А. Л. — губернатора Челябинской области», — сообщается в распоряжении Путина. Помимо этой комиссии, Артюхов возглавляет совет по вопросам молодежи и детей, а Текслер — председатель комиссии по вопросам экономики и финансов. Распоряжение о новых должностях губернаторов вступило в силу девятого сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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