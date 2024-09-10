Два уральских губернатора будут оценивать деятельность органов исполнительной власти в РФ

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошли в состав комиссии Госсовета, занимающейся координацией и оценкой работы исполнительных органов субъектов РФ. Информация о назначении содержится в распоряжении президента РФ Владимира Путина.
«В состав Государственной комиссии РФ по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ утвердить: Артюхова Д. А. — губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, Текслера А. Л. — губернатора Челябинской области», — сообщается в распоряжении Путина.
Помимо этой комиссии, Артюхов возглавляет совет по вопросам молодежи и детей, а Текслер — председатель комиссии по вопросам экономики и финансов. Распоряжение о новых должностях губернаторов вступило в силу девятого сентября.
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