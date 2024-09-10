Пассажиры из «Жуковского» отправлены в гостиницы и другие аэропорты

В результате атак ВСУ по Московской области были отменены рейсы в аэропорту «Жуковский». Пассажиры были доставлены в гостиницы и другие аэропорты. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты», — передает РИА Новости слова ведомства. Там же отметили, что на данный момент ожидается открытие и возобновление работы аэропорта.
В ночь на 10 сентября ВСУ атаковали беспилотниками Московскую область и другие регионы России. Осколки одного из украинских дронов были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский (Раменское). Информации о пострадавших и жертвах не поступало. На месте работают правоохранительные органы. Отмечается, что повреждения получили два жилых дома на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице в городе Раменское. В результате погибла одна женщина, троих пострадавших госпитализировали.
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