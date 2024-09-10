Пассажиры из «Жуковского» отправлены в гостиницы и другие аэропорты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Внуково. Пермь, отель, гостиница, double tree by hilton, панорамный лифт
Пассажиры из «Жуковского» отправлены в гостинцы до возобновления работы аэропорта Фото:
новость из сюжета
Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

В результате атак ВСУ по Московской области были отменены рейсы в аэропорту «Жуковский». Пассажиры были доставлены в гостиницы и другие аэропорты. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты», — передает РИА Новости слова ведомства. Там же отметили, что на данный момент ожидается открытие и возобновление работы аэропорта.

В ночь на 10 сентября ВСУ атаковали беспилотниками Московскую область и другие регионы России. Осколки одного из украинских дронов были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский (Раменское). Информации о пострадавших и жертвах не поступало. На месте работают правоохранительные органы. Отмечается, что повреждения получили два жилых дома на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице в городе Раменское. В результате погибла одна женщина, троих пострадавших госпитализировали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атак ВСУ по Московской области были отменены рейсы в аэропорту «Жуковский». Пассажиры были доставлены в гостиницы и другие аэропорты. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. «Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты», — передает РИА Новости слова ведомства. Там же отметили, что на данный момент ожидается открытие и возобновление работы аэропорта. В ночь на 10 сентября ВСУ атаковали беспилотниками Московскую область и другие регионы России. Осколки одного из украинских дронов были обнаружены на взлетно-посадочной полосе аэропорта Жуковский (Раменское). Информации о пострадавших и жертвах не поступало. На месте работают правоохранительные органы. Отмечается, что повреждения получили два жилых дома на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице в городе Раменское. В результате погибла одна женщина, троих пострадавших госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...