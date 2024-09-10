Следователь отказался допросить сослуживцев генерала Попова как свидетелей

10 сентября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Следователь не стал допрашивать сослуживцев Попова, которые выступали в качестве свидетелей защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следователь без объяснения причин отказался допрашивать экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, которые выступали в качестве свидетелей защиты. Об этом сообщил адвокат осужденного Сергей Буйновский. Подобную просьбу насчет участия сослуживцев по уголовному делу выдвинул ранее генерал. «Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — заявил Буйновский, его слова передает РИА Новости. Адвокат добавил, что Попов не успел в полном объеме ознакомиться с материалами по своему делу. Ранее 235-го гарнизонный военный суд частично удовлетворил ходатайство следствия, ограничив срок ознакомления с уголовным делом для Попова до 3 сентября, передает 360.ru. При этом защита обжаловала постановление. На данный момент генерал находится под домашним арестом минимум до 11 октября за хищение более 1,7 тысячи тонн металла. Ущерб от его действий оценивается в 100 млн рублей, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователь без объяснения причин отказался допрашивать экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, которые выступали в качестве свидетелей защиты. Об этом сообщил адвокат осужденного Сергей Буйновский. Подобную просьбу насчет участия сослуживцев по уголовному делу выдвинул ранее генерал. «Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — заявил Буйновский, его слова передает РИА Новости. Адвокат добавил, что Попов не успел в полном объеме ознакомиться с материалами по своему делу. Ранее 235-го гарнизонный военный суд частично удовлетворил ходатайство следствия, ограничив срок ознакомления с уголовным делом для Попова до 3 сентября, передает 360.ru. При этом защита обжаловала постановление. На данный момент генерал находится под домашним арестом минимум до 11 октября за хищение более 1,7 тысячи тонн металла. Ущерб от его действий оценивается в 100 млн рублей, пишет RT.