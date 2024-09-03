Генерал Попов запросил, чтобы командиры стали свидетелями по его делу

03 сентября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Иван Попов хочет, чтобы его экс-сослуживцы были свидетелями защиты по его делу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов просит привлечь по своему делу нескольких бывших сослуживцев из его зоны ответственности на фронте, они выступят в качестве свидетелей защиты. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский. «Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова» — заявил Буйновский. Его слова передает РИА Новости. Генерал-майор был задержан в мае 2024 года. Ему предъявлены обвинения в хищении более 1,7 тысячи тонн металла. Следствие считает главным доказательством по делу факт перевода денег на карту, связанный с Поповым. Ущерб от действий Попова оценивается в 100 миллионов рублей. Сам Попов отрицает свою вину. Попов продолжает ознакомление с материалами своего дела, несмотря на решение 235-го гарнизонного военного суда, который частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября. Защита уже обжаловала это постановление. Иван Попов находится под домашним арестом, который продлится как минимум до 11 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов просит привлечь по своему делу нескольких бывших сослуживцев из его зоны ответственности на фронте, они выступят в качестве свидетелей защиты. Об этом сообщил его адвокат Сергей Буйновский. «Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова» — заявил Буйновский. Его слова передает РИА Новости. Генерал-майор был задержан в мае 2024 года. Ему предъявлены обвинения в хищении более 1,7 тысячи тонн металла. Следствие считает главным доказательством по делу факт перевода денег на карту, связанный с Поповым. Ущерб от действий Попова оценивается в 100 миллионов рублей. Сам Попов отрицает свою вину. Попов продолжает ознакомление с материалами своего дела, несмотря на решение 235-го гарнизонного военного суда, который частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября. Защита уже обжаловала это постановление. Иван Попов находится под домашним арестом, который продлится как минимум до 11 октября.