В Челябинске вновь подняли цену на ресторан «Шах и Мята»

В центре Челябинска выставили на продажу ресторан «Шах и Мята» за 12 млн рублей

10 сентября 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Впервые объявление о продаже ресторана появилось почти 2 года назад Фото: Размик Закарян © URA.RU Располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн. Соответствующая информация об этом появилась на интернет-доске объявлений. «Реcторaн нaxoдитcя в деловoм центpе города, сo всеx стоpон eгo окpужают бизнec-центpы и oфисы крупных кoмпaний. На его базе в теплое время года работает уникальная для Челябинска летняя веранда на высоте шестого этажа», — сообщается в опубликованном на сайте «Авито» объявлении. Автор объявления уточнил, что площадь находящегося на улице Труда помещения составляет 350 квадратных метров. В ресторане организовано 90 посадочных мест. Как сообщало URA.RU ранее, впервые информация о продаже ресторана появилась в декабре 2022 года. Весной 2023 года его стоимость снизили с 19 до 16 млн рублей. В мае 2024 года заведение готовы были отдать за восемь миллионов рублей. В объявлении о продаже ресторана говорится, что в 2022 году он вошел в шорт-лист премии «Whеrе tо еаt Urаl» Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/gotoviy_biznes/deystvuyuschiy_restoran_v_tsentre_goroda_4375845619 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн. Соответствующая информация об этом появилась на интернет-доске объявлений. «Реcторaн нaxoдитcя в деловoм центpе города, сo всеx стоpон eгo окpужают бизнec-центpы и oфисы крупных кoмпaний. На его базе в теплое время года работает уникальная для Челябинска летняя веранда на высоте шестого этажа», — сообщается в опубликованном на сайте «Авито» объявлении. Автор объявления уточнил, что площадь находящегося на улице Труда помещения составляет 350 квадратных метров. В ресторане организовано 90 посадочных мест. Как сообщало URA.RU ранее, впервые информация о продаже ресторана появилась в декабре 2022 года. Весной 2023 года его стоимость снизили с 19 до 16 млн рублей. В мае 2024 года заведение готовы были отдать за восемь миллионов рублей.