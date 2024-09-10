Располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн. Соответствующая информация об этом появилась на интернет-доске объявлений.
«Реcторaн нaxoдитcя в деловoм центpе города, сo всеx стоpон eгo окpужают бизнec-центpы и oфисы крупных кoмпaний. На его базе в теплое время года работает уникальная для Челябинска летняя веранда на высоте шестого этажа», — сообщается в опубликованном на сайте «Авито» объявлении.
Автор объявления уточнил, что площадь находящегося на улице Труда помещения составляет 350 квадратных метров. В ресторане организовано 90 посадочных мест.
Как сообщало URA.RU ранее, впервые информация о продаже ресторана появилась в декабре 2022 года. Весной 2023 года его стоимость снизили с 19 до 16 млн рублей. В мае 2024 года заведение готовы были отдать за восемь миллионов рублей.
В объявлении о продаже ресторана говорится, что в 2022 году он вошел в шорт-лист премии «Whеrе tо еаt Urаl»
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн. Соответствующая информация об этом появилась на интернет-доске объявлений. «Реcторaн нaxoдитcя в деловoм центpе города, сo всеx стоpон eгo окpужают бизнec-центpы и oфисы крупных кoмпaний. На его базе в теплое время года работает уникальная для Челябинска летняя веранда на высоте шестого этажа», — сообщается в опубликованном на сайте «Авито» объявлении. Автор объявления уточнил, что площадь находящегося на улице Труда помещения составляет 350 квадратных метров. В ресторане организовано 90 посадочных мест. Как сообщало URA.RU ранее, впервые информация о продаже ресторана появилась в декабре 2022 года. Весной 2023 года его стоимость снизили с 19 до 16 млн рублей. В мае 2024 года заведение готовы были отдать за восемь миллионов рублей.