В Челябинске вновь подняли цену на ресторан «Шах и Мята»

В центре Челябинска выставили на продажу ресторан «Шах и Мята» за 12 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, бокалы, бар, бокалы вина, ресторан si
Впервые объявление о продаже ресторана появилось почти 2 года назад Фото:

Располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн. Соответствующая информация об этом появилась на интернет-доске объявлений.

«Реcторaн нaxoдитcя в деловoм центpе города, сo всеx стоpон eгo окpужают бизнec-центpы и oфисы крупных кoмпaний. На его базе в теплое время года работает уникальная для Челябинска летняя веранда на высоте шестого этажа», — сообщается в опубликованном на сайте «Авито» объявлении.

Автор объявления уточнил, что площадь находящегося на улице Труда помещения составляет 350 квадратных метров. В ресторане организовано 90 посадочных мест.

Как сообщало URA.RU ранее, впервые информация о продаже ресторана появилась в декабре 2022 года. Весной 2023 года его стоимость снизили с 19 до 16 млн рублей. В мае 2024 года заведение готовы были отдать за восемь миллионов рублей.

В объявлении о продаже ресторана говорится, что в 2022 году он вошел в шорт-лист премии «Whеrе tо еаt Urаl»
В объявлении о продаже ресторана говорится, что в 2022 году он вошел в шорт-лист премии «Whеrе tо еаt Urаl»

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Располагающийся в центре Челябинска ресторан «Шах и мята» в очередной раз выставили на продажу. Цена объекта составляет 12,5 млн рублей. Весной 2024 года заведение продавали за 8 млн. Соответствующая информация об этом появилась на интернет-доске объявлений. «Реcторaн нaxoдитcя в деловoм центpе города, сo всеx стоpон eгo окpужают бизнec-центpы и oфисы крупных кoмпaний. На его базе в теплое время года работает уникальная для Челябинска летняя веранда на высоте шестого этажа», — сообщается в опубликованном на сайте «Авито» объявлении. Автор объявления уточнил, что площадь находящегося на улице Труда помещения составляет 350 квадратных метров. В ресторане организовано 90 посадочных мест. Как сообщало URA.RU ранее, впервые информация о продаже ресторана появилась в декабре 2022 года. Весной 2023 года его стоимость снизили с 19 до 16 млн рублей. В мае 2024 года заведение готовы были отдать за восемь миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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